Honda Uni-One: realtà estesa che unisce mobilità e realtà virtuale

Honda Uni-One è un dispositivo di mobilità personale senza mani che si combina con gli occhiali VR per creare un’esperienza di realtà estesa, offrendo un’esperienza immersiva che fonde il mondo fisico e quello digitale.

Honda ha progettato una nuova applicazione per il suo Uni-One, un dispositivo di mobilità personale senza mani. L’Uni-One viene combinato con gli occhiali VR per creare un’esperienza di realtà estesa che secondo il costruttore giapponese fonde il piacere della mobilità con le “avventure” della realtà virtuale. La novità, che sarà presentata al SXSW 2024, si propone di rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con gli spazi intorno a loro, offrendo un’esperienza immersiva che collega il mondo fisico a quello digitale in maniera unica e divertente.

Utilizzando l’Uni-One insieme agli occhiali VR, gli utenti possono navigare in ambienti virtuali mentre si muovono fisicamente nello spazio reale, offrendo un livello di immersione e interattività senza precedenti. Questa combinazione apre nuove possibilità per l’intrattenimento, l’educazione e persino il commercio al dettaglio, permettendo alle persone di esplorare mondi virtuali o di vivere avventure immersive senza mai lasciare il comfort del dispositivo di mobilità personale.

Uni-One dispone di una seduta che può essere alzata e abbassata, rendendo la mobilità più divertente quando si interagisce con le persone allo stesso livello degli occhi. In “posizione alta”, l’utente si trova più vicino al livello degli occhi di qualcuno in piedi e può muoversi in tutte le direzioni – avanti, indietro, lateralmente o diagonalmente – oltre a girarsi con entrambe le mani libere, semplicemente inclinandosi in una direzione per spostare il proprio peso. In “posizione bassa”, l’utente può comunicare meglio con chi è seduto o con i bambini piccoli e può muoversi in qualsiasi direzione utilizzando un joystick.

Basandosi sulla postura dell’utente, Uni-One può prevedere le intenzioni dell’utente, come il desiderio di rimanere fermo o di muoversi in una specifica direzione e velocità. La funzione di stabilizzazione controlla le ruote di UNI-ONE in modo che non si inclini troppo e applica un feedback per ottenere un comportamento naturale che non sia né troppo veloce né troppo lento.

Uni-One è progettato per offrire una mobilità senza stress, funziona a batteria e ha una velocità massima di 6 km/h.

Fonte: Honda

