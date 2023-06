Lavoie Series 1, il monopattino che arriva da McLaren

Lavoie Series 1 è il monopattino elettrico del marchio inglese che ha sfruttato le proprie radici automobilistiche legate a McLaren per il suo sviluppo.

Perchè McLaren?

Nel 2021, McLaren Group ha ceduto la sua divisione di sviluppo elettronico, con 30 anni di esperienza, a una società di private equity. McLaren Applied ha quindi iniziato a operare come società indipendente. Con l’obiettivo di entrare nel mercato della micromobilità, lo scorso anno è stato creato un marchio dedicato, Lavoie, separato dal marchio principale.

Lavoie Series 1

La caratteristica principale di questo monopattino è il suo raffinato meccanismo di piegatura, noto come Flowfold, che consente di ripiegare facilmente il manubrio premendo un solo pulsante. Inoltre, la ruota anteriore si solleva sopra la spaziosa pedana e si blocca in posizione, rendendo il trasporto dopo il viaggio molto comodo.

Lavoie Series 1 è progettato in modo intelligente e dispone di una configurazione intermedia di piegatura che consente di parcheggiare lo scooter senza l’uso di un cavalletto.

Quando il Series 1 è aperto e pronto per essere utilizzato, Lavoie garantisce un’esperienza di guida sicura e confortevole. Grazie al suo angolo di sterzo elevato, offre una manovrabilità simile a quella delle automobili. Inoltre, la posizione del piede è più libera e l’assorbimento degli urti e delle vibrazioni è migliorato, garantendo un comfort ottimale durante il tragitto.

Nonostante l’assenza di una sospensioni, le ruote da 10 pollici sono dotate di pneumatici pneumatici rinforzati da 2,5 pollici, garantendo una guida stabile, consentendo di affrontare terreni irregolari in modo efficace. Il sistema frenante comprende freni a disco idraulici all’anteriore e un sistema di recupero di energia cinetica in frenata (KERS) al posteriore.

Lavoie Series 1 dotato di un faro anteriore integrato e un doppio fanale posteriore, che comprende un fanale di stop e un’illuminazione dedicata al pilota. Ulteriori luci a sono posizionate nella parte anteriore/laterale dello scooter, insieme agli indicatori di direzione. Il display TFT offre la navigazione passo-passo tramite un’applicazione mobile che si collega tramite Bluetooth, mentre la connettività globale LTE/2G è disponibile tramite abbonamento.

Grazie alla sua resistenza alle intemperie, con certificazione IP56 per il veicolo stesso e IP57 per l’elettronica, il Series 1 può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica.

Motore e batterie

Il motore da 650 W fornisce una potenza massima di 900 watt e una coppia di 30 Nm. Può raggiungere una velocità massima di 40 km/h, offrendo tre modalità di potenza tra cui scegliere. Inoltre, è possibile regolare potenza e velocità tramite un’applicazione mobile dedicata, per adattarle alle preferenze personali o alle normative locali.

Lavoie Series 1 offre due opzioni di configurazione della batteria, entrambe realizzate con celle Samsung 21700. Il modello Max, con una capacità di 702 Wh, è disponibile al prezzo di 2.290. euro e può coprire fino a 60 km con una singola carica, a una velocità media di 20 km/h. Il modello più economico dispone invece di una batteria da 468 Wh posizionata sotto la pedana, che offre un’autonomia di 40 km con una carica completa, al prezzo consigliato di 1.990 euro.

Series 1 Maxha un peso di 19,5 kg, mentre il modello standard è leggermente più leggero. Entrambi possono sostenere un peso massimo del guidatore di 120 kg.

E’ già ordinabile

Per coloro che desiderano pre-ordinare il Series 1, è possibile farlo con un acconto rimborsabile di 500 euro. Inoltre, è disponibile uno sconto del 5% per coloro che scelgono di pagare l’intero importo in anticipo.

Le prime 469 unità saranno dei modelli della Founders Edition, un numero che fa eco alla data in cui è stata presentata la prima richiesta di brevetto per una bicicletta elettrica, nell’aprile del 1869. Ogni modello sarà dotato di una placca numerata creata dalla rinomata azienda di design e ingegneria Callum. Inoltre, i primi acquirenti avranno accesso esclusivo ai futuri lanci di prodotti e saranno invitati a eventi privati speciali.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.