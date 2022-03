Sharp svela i suoi nuovi monopattini elettrici, che combinano design e sostenibilità.

Pratici e affidabili, i nuovi monopattini elettrici Sharp sono pensati per rendere la vita di tutti i giorni più semplice, alleggerendo anche l’impatto sull’ambiente. I nuovi dispositivi presentati da Sharp combinano l’esperienza dell’azienda tecnologica con un design fresco e innovativo, dimostrando la capacità dell’azienda di stare al passo con i tempi che cambiano.

La popolarità dei monopattini elettrici ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni. Sharp, che segue con attenzione il trend della e-mobility, propone due diversi modelli: l’EM-KS1 e l’EM-KS2.

Monopattini elettrici Sharp: EM-KS1 e EM-KS2, le caratteristiche

Entrambi i monopattini elettrici Sharp sono stati creati con un design minimalista e si caratterizzano per l’elegante rivestimento nero. Con un peso rispettivamente di poco più di 14,5 kg e 18,8 kg, i monopattini possono essere trasportati facilmente. Grazie alla sua funzione che consente di piegarli e al pratico gancio di cui sono dotati1, possono essere riposti agevolmente, occupando solo una piccola quantità di spazio.

Questi monopattini hanno un manubrio che comprende una porta di ricarica USB, rendendo così possibile caricare facilmente il proprio telefono. Questa feature è particolarmente utile in quanto consente di avere a disposizione un’alimentazione continua quando si utilizzano, ad esempio, le applicazioni per la navigazione. Con una carica completa, l’EM-KS1 raggiunge un’autonomia di 25 km, mentre l’EM-KS2 arriva fino a 35 km. Grazie alla loro lunga autonomia e alle batterie di lunga durata, i dispositivi sono adatti a viaggi prolungati.

Il carico massimo dei monopattini Sharp è di circa 120 kg. Il modello EM-KS1 è realizzato in lega di alluminio, acciaio e ABS, con pneumatici a nido d’ape da 8,5″, una potenza del motore di 36V (350W brushless) e una batteria da 36V 6,6Ah. Il modello EM-KS2, invece, è stato creato utilizzando materiali quali lega di alluminio e acciaio e presenta pneumatici da 10″ con la stessa potenza del modello EM-KS1 e una batteria da 36V 10.4Ah. Per poter utilizzare al meglio i monopattini, saranno disponibili diversi accessori (come ad esempio i supporti per lo smartphone).

Contemporaneamente al lancio dei monopattini, Sharp presenta Sharp Smart Life, un’app pensata per controllare la maggior parte dei prodotti di consumo Sharp. L’app consente di tenere traccia dello stato del monopattino, mostrando parametri come il livello della batteria, la distanza percorsa e i percorsi salvati. L’app funziona anche come una vera e propria chiave, permettendo di bloccare e sbloccare lo scooter a distanza. Altre funzioni di controllo a distanza includono le impostazioni dei fari e delle luci, le impostazioni di marcia.

La doppia sospensione di questi monopattini li rende particolarmente sicuri, assicurando una guida stabile anche su superfici sconnesse. In aggiunta, i dispositivi sono dotati di un freno a disco meccanico posteriore e di un freno elettrico aggiuntivo che aumenta significativamente la sicurezza del veicolo. Un servizio post-vendita è disponibile dopo l’acquisto, ad esempio per fornire pezzi di ricambio se necessari.

La certificazione IPX4 garantisce una resistenza a condizioni climatiche sfavorevoli come la pioggia, permettendo di utilizzarli – ad esempio – in condizioni di maltempo, superando piccole pozzanghere senza danni. Non da ultimo, l’utilizzo di un monopattino elettrico consente di spostarsi in modo autonomo, una libertà indispensabile data la situazione attuale.

