La salamoia di barbabietola è meglio del sale contro il ghiaccio sulle strade

Addio ai mezzi spargisale, il futuro è la salamoia di barbabietola per combattere il ghiaccio sulle strade. Anzi, a dire la verità non è un metodo nuovo, ma si tratta di un sistema usato da decenni in Canada, e che non ha mai superato i confini del Nord America.

Non abbiamo avuto un inverno caratterizzato da freddo intenso, anzi è accaduto l’esatto contrario. Eppure abbiamo ben presente i mezzi spargisale che vengono inviati per evitare la formazione di strati di ghiaccio, che possono compromettere la trazione e la stabilità delle nostre auto.

Il funzionamento è banale: i mezzi buttano a terra quello che è essenzialmente sale da cucina, ovvero cloruro di sodio, non raffinato. Si sparge sulle strade ancora libere dal ghiaccio, a scopo preventivo quando si prevedono temperature basse. Invece il cloruro di calcio si sparge su neve e ghiaccio già esistenti, essendo più efficiente del cloruro di sodio. Entrambe abbassano il punto di congelamento di ghiaccio e della neve, per trasformarli in acqua, ma solo a temperature superiori a -25 gradi.

Ma ecco che entra in gioco la potente salamoia di barbabietola. In Canada e in qualche Stato USA usano questa miscela salata e marrone in modo da pretrattare le strade prima che il ghiaccio e la neve abbiano la possibilità di formarsi. La salamoia di barbabietola è un mix di sciroppo di barbabietola e sale, che abbassare ulteriormente il punto di congelamento dell’acqua rispetto al tradizionale sale.

Come ci dice Jalopnik, il Dipartimento dei Trasporti del Missouri utilizza per le sue strade una combinazione 80/20 di sale e sciroppo di barbabietola, che tra l’altro è perfettamente commestibile. La barbabietola da zucchero viene ovviamente utilizzata per produrre zucchero da tavola e per l’alimentazione animale. Il prodotto utilizzato per combattere il ghiaccio è un sottoprodotto del processo di produzione dello zucchero da tavola. È il risultato di un processo di fermentazione che estrae i cristalli di zucchero lasciando il succo.

Il punto fondamentale è che la salamoia di barbabietola riduce le proprietà corrosive del sale. E ci ricordiamo tutti le immagini dei buchi di ruggine causati dal sale sulle auto di una trentina di anni fa. Ma non finisce qui, perchè l’uso del sale è dannoso, in quanto deposita elementi tossici nelle falde acquifere quando viene trasportato via dall’acqua. Può aumentare la salinità dei laghi d’acqua dolce, influendo negativamente sulle popolazioni di pesci e animali selvatici.

Per dare l’idea dei numeri, solo nella città di Toronto hanno ridotto di 120.000 tonnellate l’anno l’uso del sale. Mica male vero? Al momento pare che il sale sia comunque il modo più economico per combattere il ghiaccio, considerando tutta la filiera. Probabilmente il suo utilizzo rimarrà confinato nel Nord America, ma se trovate strade di un colore tra il rosso ed il marrone, adesso sapete perchè.

