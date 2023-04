F-150 Lightning Lariat Launch Edition: la versione elettrica del pick-up iconico più venduto d’America, sta per arrivare in Europa. L’Ovale Blu ha scelto la Norvegia come primo mercato per lanciare il veicolo con un numero limitato di veicoli disponibili nella versione Lariat Launch Edition.

F-150 Lightning Lariat Launch Edition: prestazioni elettrificate e potenza

L’F-150 Lightning offre un’autonomia di 386 km stimata dall’EPA a zero emissioni , una capacità di traino 4 di 3.493 kg e un carico utile di 805 kg 5,6, caratteristiche che si rivelano fondamentali quando si tratta di trasportare attrezzature per lo sci, la pesca o il rafting, immersi nella natura selvaggia, oppure quando occorre intervenire a supporto del lavoro delle imprese locali.

Il pick-up elettrico è alimentato da un propulsore a doppio motore elettrico e trazione integrale che genera 458 CV e 1.050 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Le modalità di guida Normal, Sport, Off-Road e Tow/Haul sono in grado di dare maggiore sicurezza al conducente, su un’ampia varietà di terreni.

La batteria agli ioni di litio di nuova generazione da 98 kWh (utilizzabile) può essere caricata dal 15% all’80% in 39 minuti utilizzando la ricarica rapida a corrente continua da 150 kW.

Le caratteristiche pratiche della batteria trasformano il pickup in una fonte di energia mobile. Il Pro Power Onboard è in grado di sostenere fino a 2,3 kW ed è progettato per alimentare strumenti, apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici in modalità off-grid, quando ci si trova in cantiere o quando si campeggia, grazie alle prese elettriche integrate.

Inoltre, il Mega Power Frunk dalla capacità di 400 litri e 181 kg 5, resistente all’acqua e drenabile, offre una praticità unica per il lavoro e la vita outdoor.

F-150 Lightning Lariat Launch Edition: interni

L’abitacolo, che ospita a bordo 5 occupanti, è equipaggiato con il sistema di infotainment Sync 4A di Ford supportato da un touchscreen centrale digitale da 15,5 pollici e dalla compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Il quadro strumenti digitale da 12 pollici utilizza un’interfaccia personalizzabile per consentire al conducente di scegliere le informazioni più importanti.

Le tecnologie, inoltre, aiutano i proprietari a sfruttare al meglio il potenziale di carico del pickup. Una telecamera posteriore semplifica l’allineamento e il fissaggio di un rimorchio. La bilancia di bordo e lo Smart Hitch visualizzano sullo schermo centrale una stima del peso sul pianale e della distribuzione del peso del traino. Il Pro Trailer Backup Assist semplifica la retromarcia con un rimorchio, consentendo al conducente di monitorare i movimenti tramite il touchscreen da 15,5 pollici e di effettuare le manovre con un controller dedicato.

L’F-150 Lightning Lariat Launch Edition è offerto esclusivamente con la carrozzeria Super Crew Cab nel colore metallizzato Antimatter Blue, che mette in evidenza l’aspetto della carrozzeria in lega di alluminio di livello militare che contribuisce a limitare il peso per garantire efficienza energetica e prestazioni.

