Officine Mattio ha introdotto la nuova Lemma 3.0. Questo modello è il risultato di un meticoloso studio ingegneristico e rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al precedente modello. Con la Lemma 3.0, Officine Mattio mira a stabilire nuovi standard di prestazioni e design nel mondo del ciclismo.

La Lemma, modello iconico e primo telaio della storia di Officine Mattio, rappresenta un punto di riferimento nel brand. La sua origine è strettamente legata alle salite nei pressi di Cuneo, dove il fondatore Giovanni Monge Roffarello ha testato il prototipo. La nuova Lemma 3.0 si ispira a questa tradizione e aggiunge un tocco di modernità e prestazioni avanzate.

Per celebrare il lancio di questo modello rivoluzionario, la Lemma 3.0 è stata presentata dal pilota italiano di hypercar, Antonio Fuoco, che ha ricevuto una versione personalizzata della Lemma 3.0 in colore Rubin Red/Black.

Officine Mattio Lemma 3.0: caratteristiche

La Lemma 3.0 è pensata per ciclisti appassionati e agonisti che cercano un mix di modernità, reattività e comfort. Il modello offre prestazioni eccezionali sia in salita sia in pianura, grazie alla sua versatilità. Con un peso di solo 820g (taglia 54 non verniciata), la bici è costruita con fibra di carbonio Torayca T800, conosciuta per la sua resistenza alla trazione e proprietà composite di alto livello. Questa fibra, originariamente sviluppata per l’aviazione, garantisce leggerezza e maneggevolezza.

La Lemma 3.0 è stata progettata con una particolare attenzione alla guidabilità e alla sicurezza. La forma arcuata della forcella OM 3K e il tubo sterzo oversize migliorano il controllo e la stabilità. Inoltre, il carro posteriore è stato ottimizzato per offrire rigidezza e resistenza alle flesso-torsioni.

Ogni bicicletta della collezione Lemma 3.0 è unica, grazie al lavoro artigianale del reparto verniciatura di Officine Mattio. I colori nebulizzati a mano sono disponibili in tre varianti: Rubin Red/Black, Pearl e Pine Green, Night blue e Off White. È infine possibile personalizzare completamente la bici in termini di taglia, colori e componentistica.

Con il pilota Antonio Fuoco come nuovo Ambassador, la Lemma 3.0 rappresenta l’essenza di Officine Mattio: velocità, performance e passione per il ciclismo. Fuoco esprimerà al meglio l’essenza della nuova bici nelle sue sessioni di allenamento.

La Lemma 3.0, con un prezzo a partire da 8.790 € per la configurazione con Sram Force Axs, fino a 12.990 € per la versione con Shimano Dura Ace 12 v, rappresenta un punto di riferimento nel ciclismo moderno.

