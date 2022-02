Nuovi prodotti Svitol Bike pensati per il ciclismo: detergente, sgrassatore e lubrificanti

Svitol, noto marchio di lubrificanti e sbloccanti multiuso e multifunzione, ha in catalogo anche cinque prodotti dedicati alle biciclette. Tuttavia l’azienda, dopo un’ampia esperienza nel campo dei lubrificanti ha ideato una specifica gamma prodotti per il ciclismo. Scopriamo quindi nel dettaglio i prodotti per le bici.

Svitol Bike detergente bici





Detergente alcalino, pronto all’uso, pensato per la pulizia di tutte le parti della bici. Il detergente bici rimuove ogni tipo di sporco, anche quello più resistente: incrostazioni, polvere, fango, smog, grasso e olio. Può essere utilizzato su tutte le parti della bici su qualsiasi materiale: telaio, reggisella, manubrio, ammortizzatori, forcella, ruote, meccanismi di pedalata.

Il detergente bici Svitol è in vendita su Amazon Prime.

Svitol Bike super sgrassatore





Il super sgrassatore è uno speciale sgrassatore a base solvente formulato appositamente per la rimozione di tutti i residui grassi dalla trasmissione della bici. Il prodotto rimuove residui di grasso, olio, sporco, catrame, senza lasciare residui ed evaporando completamente. Il prodotto è sicuro su tutte le componenti della trasmissione: catena, corona, deragliatore, pacco pignoni, cambio, freni a disco. Non necessita risciacquo. Utilizzabile anche su E-bike.

Il super sgrassatore Svitol è in vendita su Amazon Prime.

Svitol Bike lubrificante catena dry





Il lubrificante catena dry di Svitol è stato studiato appositamente per garantire ottime prestazioni e lunga durata di lubrificazione in condizioni asciutte e polverose. Garantisce prestazioni di lubrificazione e protezione contro usura, polvere, sporco e agenti ossidanti. Le micro-scaglie ceramiche riescono a penetrare e aderire nelle micro-rugosità della superficie metallica, rendendo il prodotto ideale alla lubrificazione di tutto il sistema di movimento: catena, cambio, deragliatori, pacco pignoni, cavi, leve.

Il lubrificante catena dry Svitol è in vendita su Amazon Prime.

Svitol Bike lubrificante catena wet





La versione wet del lubrificante catena Svitol è studiato per garantire ottime prestazioni e lunga durata di lubrificazione in condizioni umide e fangose. La sua formulazione è particolarmente indicata per resistere al dilavamento e proteggere le componenti da fango e sporcizia, rendendo il prodotto indicato per le uscite off-road o in caso di pioggia e forte umidità.

Il lubrificante catena wet Svitol è in vendita su Amazon Prime.

Svitol Bike lubrificante catena





Il lubrificante catena Stivol garantisce ottime prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche. Formulato con lubrificanti sintetici e additivato con micro-scaglie ceramiche riesce a garantire prestazioni di lunga durata. Tuttavia è un prodotto ideale alla lubrificazione di tutto il sistema di movimento della bicicletta: catena, cambio, deragliatori, pacco pignoni, cavi, leve.

Il lubrificante catena Svitol è in vendita su Amazon Prime.

Offerte prodotti Svitol su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!