To.Tem Lynx, ad EICMA 2022 il nuovo monopattino a 3 ruote

To.Tem Lynx è un nuovo monopattino elettrico a 3 ruote che sarà esposto per la prima volta ad Eicma 2022.

La 79 esima edizione della fiera del Ciclo e Motociclo si terrà dall‘8 al 13 Novembre 2022 a Rho Fiera Milano. To.Tem esporrà il suo Lynx insieme alla e-bike Cobra al Padiglione 9P, Stand P50.

Le caratteristiche del nuovo To.Tem Lynx

To.Tem parte dal presupposto che “tre ruote sono meglio di due“, se un’azienda vuole progettare monopattini sicuri. Da qui parte tutta la progettazione di questo veicolo, che vede un asse posteriore di derivazione longboard, basculante e con possibilità di qualche piega in curva. Da notare anche il diverso design delle ruote, quella anteriore con gomma piena, quelle posteriori invece più piccole e con gomme airless di più recente progettazione. To.Tem Lynx ha la batteria estraibile, che aumenta la praticità.

Alla sicurezza viene incontro anche la tecnologia, perché il Lynx ha una telecamera posteriore che si connette allo smartphone, il quale così diventa lo specchietto retrovisore elettronico. Tra l’altro, la telecamera gode di sistema collision alert che avvisa il conducente se un veicolo da dietro si avvicina molto velocemente.

To.Tem Cobra

Oltre al Lynx, To.Tem esporrà anche Cobra, bici elettrica per la città con componenti in alluminio e carbonio che portano il peso a 15,5 kg.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!