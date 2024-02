Fuel EXe di Trek: innovazione silenziosa nelle e-MTB

Scopri Fuel EXe di Trek: l’e-MTB che ridefinisce l’esperienza off-road con tecnologia avanzata, silenziosità e prestazioni eccezionali.

La Trek Fuel EXe rappresenta un’evoluzione nell’ambito delle e-MTB, mountain bike elettrica a pedalata assistita, offrendo un’esperienza di guida silenziosa e immersiva nei singletrack. Con una pedalata assistita che si integra armoniosamente con l’ambiente circostante, questa e-MTB full suspension eleva il piacere di esplorare nuovi percorsi. Caratterizzata da un design innovativo e una tecnologia di motore avanzata, garantisce prestazioni eccezionali sia in salita che in discesa, rendendola ideale per gli appassionati di mountain bike alla ricerca di un’esperienza di guida bilanciata e naturale.

Fuel EXe di Trek ha una autonomia di 2-5 ore grazie alla batteria da 360Wh che arrivano a 3-7,5 ore con il Battery Extender da 160Wh. La maggior parte dei motori per e-bike utilizza ingranaggi e cinghie i quali, tuttavia, tendono a battere, strisciare, sferragliare e consumarsi nel tempo. Fuel EXe utilizza un motore in tecnologia harmonic pin ring totalmente inedito: l’HPR50 di TQ con una coppia di 50 Nm. L’HPR50 non solo è più piccolo e leggero dei tradizionali motori per e-bike, ma utilizza anche meno parti mobili, quindi è anche più scorrevole, silenzioso e resistente. Migliora l’esperienza di guida senza introdurre alcun aspetto negativo.

Fuel Exe è stata realizzata con una geometria da trail aperta e performante, con un’angolazione del tubo sterzo di 65 gradi. L’angolazione del tubo sella di 77 gradi garantisce l’assetto giusto per affrontare le rampe più impegnative e le lunghe risalite su strada. Con le versioni sia in carbonio che in alluminio, Fuel EXe offre incredibili prestazioni elettriche per soddisfare anche le esigenze di budget. Infine con l’App Trek è possibile monitorare e tenere sotto controllo la Fuel EXe.

Trek Fuel EXe: modelli e prezzi

A seguire tutti i modelli disponibili con i relativi prezzi.

Trek Fuel EXe 9.9 XX1 AXS: € 14.499

Trek Fuel EXe 9.9 XX AXS T-Type: € 13.999

Trek Fuel EXe 9.9 XTR: € 13.499

Trek Fuel EXe 9.9 X0 AXS T-Type: € 11.999

Trek Fuel EXe 9.8 GX AXS: € 10.969-11.299

Trek Fuel EXe 9.8 XT: € 10.249-10.599

Trek Fuel EXe 9.8 GX AXS T-Type: € 10.969

Trek Fuel EXe 9.7: € 8.199

Trek Fuel EXe GX AXS T-Type: € 7.699

Trek Fuel EXe 8 XT: € 7.179

Trek Fuel EXe 9.5: € 6.149

Trek Fuel EXe 5: € 5.649

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD