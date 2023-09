Trek Marlin+: la rivoluzione tra le MTB a pedalata assistita

Trek ha recentemente svelato la sua ultima innovazione nel mondo delle biciclette elettriche: la nuovissima e-Bike Trek Marlin+. Questo lancio rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione delle mountain con l’aggiunta di una versione a pedalata assistita alla già celebre linea Marlin.

L’introduzione del motore Bosch, intuitivo e silenzioso, offre un nuovo livello di versatilità a questa hardtail, permettendo ai bikers di affrontare singletrack impegnativi o muoversi agevolmente sui percorsi XC. La Marlin+ offre tutto questo a un prezzo che sfida qualsiasi altra mountain bike elettrica di Trek, aprendo nuove opportunità per gli appassionati di sfruttare al meglio le tecnologie di punta di Trek e Bosch.

La Marlin+ conserva tutta la versatilità della sorella muscolare, con un telaio hardtail resistente dotato di una forcella da 120 mm che supera con agilità sassi e radici, e perni passanti anteriori e posteriori per garantire la massima precisione di guida. I generosi pneumatici da 2.6″ garantiscono un’elevata aderenza, e grazie al sistema Smart Wheel Size, la Marlin+ è pronta per l’azione in qualsiasi momento. I telai di taglia M o superiore sono equipaggiati con ruote da 29″, mentre i telai S e XS montano agili ruote da 27.5″, perfettamente proporzionate alle dimensioni della bicicletta.

Trek Marlin+: motore

Il cuore pulsante della Marlin+ è il nuovo motore Active Line Plus di Bosch. Con una coppia di 50 Nm, questo motore offre una spinta silenziosa e fluida, senza affaticare il ciclista. La sua potenza è alimentata da una batteria completamente integrata CompactTube da 400 W, caratterizzata da un design compatto e leggero che massimizza la densità energetica.

La batteria da 400 Wh offre fino a quattro ore di assistenza alla guida, ma con l’aggiunta del range extender PowerMore da 250 Wh di Bosch, l’autonomia può aumentare fino al 60%. La Marlin+ è sinonimo di semplicità, grazie al nuovo sistema Purion 200 di Bosch, che combina display e comando remoto. Questo elegante dispositivo consente di visualizzare rapidamente i dati essenziali. La modalità AUTO regola automaticamente l’assistenza del motore in base al terreno, alle condizioni e alla reattività del ciclista, permettendo a quest’ultimo di concentrarsi sulla guida senza distrazioni.

Come la sua controparte muscolare, la Marlin+, è dotata di punti di attacco per portapacchi, parafanghi e cavalletto. I ciclisti possono scegliere se mantenere la Marlin+ come una vera e propria bici da trail o aggiungere gli accessori necessari per trasformarla in una bicicletta urbana capace di affrontare qualsiasi terreno.

Trek Marlin+: prezzo e disponibilità

La nuovissima Marlin+ è ora disponibile presso la vasta rete di rivenditori Trek in Italia. Prezzi:

Marlin+ 8: € 3.299,00

Marlin+ 6: € 2.799,00

