La X6R Race 2022 di Brinke è ancora più performante.

Brinke X6R Race 2022 è la eMTB top di gamma della collezione 2022. Degna discendente del modello 2021 la nuova X6R Race è progettata per il Trail più estremo, presentando massima dinamicità e maneggevolezza grazie a un’escursione posteriore da 150mm e anteriore da 160mm.

Brinke X6R Race 2022: caratteristiche

Il telaio è studiato per garantire le migliori performance sia in salita sia in discesa, e il potente motore Shimano EP8 garantisce potenza e leggerezza, oltre a renderla estremamente silenziosa. Il tubo obliquo progettato intorno alla batteria Shimano E8036 da 630Wh, di

ultima generazione, mantiene il più piccolo ingombro possibile e, grazie anche al motore integrato, dona un’estetica accattivante e minimale, nella rinnovata grafica nera e rossa.

Per X6R Race è stata scelta la forcella Rock Shox Lyrik Select 160mm. Il telaio infine accoglie ruote mullet, con diametro posteriore da 27,5’’ e anteriore da 29’’, per il massimo del grip.

X6R Race è concepita per esplorare nuovi percorsi e affrontare qualsiasi tipo di sentiero, senza limiti, con le massime prestazioni sia in salita sia in discesa. Disponibile a catalogo anche nella versione No race e S per chi cerca una ebike prestazionale ma con prezzi più contenuti.

Brinke X6R Race 2022 può essere prenotata nelle taglie S,M, L ed è disponibile a 5.890 euro.

