Comfort, spazio e stile da superyacht in un cruiser di lusso sotto i 24 metri: i lavori per il nuovo Otam 90 GTS 2024 di Giuseppe Bagnardi di BG Design Firm procedono a ritmo serrato presso il cantiere Otam di Genova che il prossimo anno festeggerà il suo 70° anniversario.

Durante la costruzione, robustezza e peso sono stati attentamente monitorati. Infatti, lo scafo è completamente realizzato in Aramat, un tessuto composito multistrato che unisce fibra di vetro e Kevlar per una rigidità ottimale, mentre l’hard top, il portellone del garage e gli altri componenti di coperta sono in fibra di carbonio per ridurre al minimo il peso.

Il primo scafo è la versione GTS semiaperta pensata per accogliere a bordo un gran numero di ospiti per crociere giornaliere pur mantenendo il pedigree sportivo di Otam. Sottocoperta si trovano tre cabine – una suite armatoriale, una vip e una cabina per gli ospiti – un salone, un bagno e uno spazio a uso ufficio. È disponibile anche una versione HT con hard top e salone chiuso nel ponte principale.

Le innumerevoli opzioni di personalizzazione prevedono per esempio hard top e soft top apribili, finestrature laterali a tutta o mezza altezza, con o senza porta di passaggio laterale; finestratura a scafo singolo o doppio per la suite armatoriale a centro barca. Tutte soluzioni che richiedono modifiche strutturali, ingegneristiche e progettuali per soddisfare, e superare, le aspettative del cliente.

Grazie alla stretta collaborazione tra il cantiere e Giuseppe Bagnardi di BG Design Firm, l’Otam 90 GTS è ricco di contenuti di design, come la consolle di guida ispirata alle monoposto di F1. Il nuovo Otam 90 GTS farà il suo debutto mondiale al Cannes Yachting Festival 2024.

