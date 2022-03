Yamaha B01 Concept: il motorino elettrico è tornato [Video]

Ecco come sarà il motorino elettrico del futuro.

Yamaha B01 – Eric de Seynes, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe, ha annunciato l’ingresso dell’azienda di giapponese nel mondo della mobilità elettrica personale. Tuttavia, per sottolineare le future potenzialità dell’azienda in ogni categoria della mobilità elettrica urbana, ha svelato il nuovo Yamaha B01.

Si tratta infatti di un nuovo prototipo ibrido che coniuga in modo intelligente la funzionalità S-Pedelec delle e-Bike con le prestazioni di un motorino e la capacità di affrontare tutti i terreni urbani. Il concept model B01

creato da Yamaha Motor Europe in collaborazione con Fantic Motor e Motori Minarelli, si trasformerà in un veicolo di serie che amplierà ulteriormente la gamma di modelli per la mobilità elettrica di Yamaha.

Video Yamaha B01 Concept

Infine il commento di Eric de Seynes:

“Yamaha è entusiasta di ampliare la sua gamma di modelli per la mobilità elettrica, aprendo un capitolo completamente nuovo nella storia dell’azienda. Supportata dalle capacità ingegneristiche di altissimo livello di Yamaha e da una rete di concessionari professionisti, l’introduzione di questi nuovi prodotti elettrici e dei relativi servizi ispirerà una nuova generazione di clienti”.

Offerte Mobilità Elettrica su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!