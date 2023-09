Nuovo Aprilia SR GT Replica: prezzi e disponibilità

La Casa di Noale presenta l’accattivante grafica Replica dello scooter urban adventure Aprilia SR GT. La nuova colorazione è ripresa direttamente dalle Aprilia RS-GP di Aleix Espargaró e Maverick Viñales protagoniste del Campionato del Mondo MotoGP 2023.

Tuttavia la colorazione nero opaco di Aprilia SR GT Replica è arricchita dalle stesse grafiche, nelle tinte rosso e viola, che distinguono le carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing. Per coloro i quali volessero personalizzare ulteriormente il proprio SR GT Replica, sono forniti a corredo anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali Aprilia Racing.

Aprilia SR GT Replica: caratteristiche

Aprilia SR GT è il primo scooter “urban adventure” del brand veneto, pensato per l’utilizzo quotidiano in città, ma anche su distanze più lunghe o su strade e percorsi extraurbani o meno batturi. Il manubrio largo stile moto naked offre il miglior controllo, mentre le sospensioni a corsa lunga e una maggiore altezza da terra permettono di superare agevolmente ogni ostacolo nella guida in città; gli pneumatici di sezione generosa, infine, consentono di avventurarsi su ogni tipo di fondo, dall’asfalto cittadino, al pavé, alle strade bianche.

Il motore che equipaggia l’SR GT, omologato Euro 5, è ad iniezione elettronica, con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido della famiglia i-get. Due le motorizzazioni: i-get di 125 cc che eroga una potenza massima pari a 11 kW a 8.750 giri e di una coppia che raggiunge i 12 Nm a 6500 giri; l’inedito monocilindrico di 174 cc, che vanta una potenza di 13 kW a 8.500 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7000 giri.

Aprilia SR GT Replica: Prezzi e disponibilità

Il nuovo Aprilia SR GT Replica sarà disponibile presso la rete Aprilia a partire dal mese di ottobre, nelle cilindrate 125 e 200 cc al prezzo di 4.449 Euro e 4.749 Euro, f.c.

