L’inconfondibile dna che contraddistingue la modern-classic della Casa di Pesaro, trova nella nuova Benelli Leoncino 800 2023 la sua più concreta evoluzione. Una due ruote dallo stile autentico, contraddistinto da essenzialità e da un equilibrato mix di stilemi classici e moderni, che si sposano perfettamente con il motore più evoluto della gamma, da 754cc.

Benelli Leoncino 800 2023: caratteristiche

Condividendo filosofia e concept del progetto, Leoncino 800 mostra i muscoli grazie a forme più dure e scolpite, esaltandone così potenza e dinamicità: nella pura eleganza delle linee e nella modernità del suo stile, questa due ruote riesce ad esprimere tutta la sua essenza ed unicità, pur mantenendo quelli che sono gli elementi iconici della gamma Leoncino. Anche nella versione da 800cc ritroviamo infatti l’elemento stilistico dell’arco, che si ripropone fedele sia nel fanale che nel serbatoio, mantenendo invariato il family feeling.

Cuore pulsante di Leoncino 800 è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 754cc, fluido, costante e reattivo, per rispondere bene in accelerazione, presentando una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm (6,8 kgm) a 6500 giri/min. Distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro, frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento in bagno d’olio e cambio a 6 velocità completano il quadro di un gruppo motore-trasmissione sicuro e moderno.

Il telaio è un traliccio tubolare con piastre in acciaio, pensato per integrarsi alla perfezione con il design della moto e di assicurare la massima agilità e maneggevolezza su strada per qualsiasi tipologia di pilota, senza mai rinunciare al massimo divertimento alla guida. A contraddistinguere Leoncino 800 è sicuramente la cura nei dettagli: il serbatoio, dalle linee spigolose e moderne, è in lamiera di acciaio ed ospita il logo Benelli, come da tradizione.

Ad incastonare il logo Leoncino sotto la sella è invece un fianchetto in alluminio dalle linee moderne, che si sviluppa senza soluzione di continuità verso il serbatoio, creando un semplice ma unico e sofisticato elemento di stile. Il proiettore, che riprende le linee più moderne della Leoncino 250, è interamente a led e presenta un design originale e ricercato, sottolineato dal disegno ad arco e dal logo Benelli Leoncino posizionato al centro.

Strumentazione all’avanguardia, in TFT, per un cruscotto dal design moderno ed autentico. La sella, in grado di garantire il massimo del comfort a pilota e passeggero si integra inoltre perfettamente con le linee della moto, così come il design dello scarico, dalle proporzioni equilibrate e moderne. Una menzione speciale al Leone che, come nella moto storica e come nel resto della gamma, svetta con orgoglio sul parafango anteriore.

Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella up-side down con steli di 50 mm di diametro, garanzia di comfort, stabilità ed efficacia lungo tutta l’escursione di 130 mm della sospensione anteriore. Dietro troviamo un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione.

Impianto frenante, garanzia di massima sicurezza, con un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza radiale a quattro pistoncini, e dal disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino e ABS. I cerchi da 17” in lega di alluminio, montano pneumatici 120/70-17 e 180/55-17. Il serbatoio ha ben 15 litri di capacità, sottolineando la muscolarità della moto.

Leoncino 800 è disponibile a 7.490 € f.c. ed è proposto nelle colorazioni grigio e verde.

