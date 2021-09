Per celebrare una leggenda italiana, la casa di produzione Genoma Films ha realizzato il docufilm Benelli su Benelli, che chiuderà le proiezioni speciali delle Giornate degli Autori 2021 a Venezia.

Benelli su Benelli Festival Cinema Venezia 2021 – Si chiamava Antonio ed era l’ultimo di sei fratelli nati a Pesaro a cavallo del XX secolo, tutti con la passione delle moto nel sangue. Per tutti era Tonino Benelli, leggendario asso delle due ruote in sella alla “sua” Benelli 175 a motore monocilindrico con cui vinse corse a ripetizione fin dagli anni ’20, laureandosi campione italiano per quattro anni di fila tra il 1925 e il 1931.

Benelli su Benelli Festival Cinema Venezia 2021: il trailer ufficiale

Quest’anno la casa motoristica pesarese, fondata dal primogenito Giuseppe Benelli nel 1911, festeggia i suoi 110 anni di attività ed è ancora considerata un marchio di qualità assoluto. Per celebrare una leggenda italiana e il suo dimenticato protagonista la casa di produzione Genoma Films ha realizzato il docufilm di Marta Miniucchi Benelli su Benelli che chiuderà le proiezioni speciali delle Giornate degli Autori 2021 con un happening “rombante” in occasione del Festival del Cinema di Venezia 2021.

Con la voce narrante di Neri Marcoré il film racconta la vita privata dello spericolato pilota, le gare con le numerose vittorie, ma anche amare delusioni: storie dimenticate che tornano vivide attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste e ricostruzioni opportunamente mixate.

Benelli su Benelli Festival Cinema Venezia 2021: la fotogallery















Questa storia, apparentemente tutta al maschile, tra officine, circuiti, fratelli spesso in conflitto ma legati dalla stessa passione visionaria, ha però una profonda e inattesa radice femminile. Se per la storia fu Teresa Boni Benelli, alla morte del marito, a scommettere sulle doti dei suoi figli investendo il piccolo capitale di famiglia in un’autofficina al centro di Pesaro nel 1911, il film Benelli su Benelli è frutto della collaborazione tra due autrici: la sceneggiatrice Annapaola Fabbri e la regista Marta Miniucchi, già vincitrice di diversi premi nella categoria del cortometraggio.

A rendere possibile questa impresa produttiva – realizzata con il sostegno di CMT Orange Tools di Marcello Tommassini e che sarà accompagnata a Venezia dal grande campione Giacomo Agostini – sono stati anche Marco Ferri (il direttore della fotografia), il musicista Mario Mariani, l’autore del montaggio Paolo Marzoni.

E naturalmente il produttore Paolo Rossi Pisu che torna dopo Est di Antonio Pisu, presentato lo scorso anno alle Notti Veneziane e diventato una mini serie.

