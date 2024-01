Benelli TRK 502 X 2024 è la moto adventure dal design accattivante e prestazioni eccellenti, progettata per i viaggiatori che non si pongono limiti. Questa due ruote combina un look aggressivo con una tecnologia all’avanguardia, offrendo un’esperienza di guida ineguagliabile.

Con un motore bicilindrico in linea da 500cc, raffreddato a liquido e con doppio asse a camme, la TRK 502 X offre una potenza di 47,6 CV a 8500 giri/min e una coppia massima di 46 Nm a 6000 giri. Completano il quadro motore una lubrificazione a carter umido, una frizione multidisco a bagno d’olio e un cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena.

Il telaio a traliccio in tubi di acciaio garantisce sicurezza e solidità. La sospensione anteriore è una forcella upside-down da 50 mm con escursione di 140 mm, mentre quella posteriore è un forcellone oscillante con mono ammortizzatore regolabile, offrendo massima adattabilità a diversi terreni, inclusi quelli off-road.

Dotata di un doppio disco anteriore da 320 mm e un disco posteriore da 260 mm, la TRK 502 X assicura una frenata potente e modulabile. Presente anche l’ABS per una maggiore sicurezza. La TRK 502 X vanta un cupolino ampio per la massima protezione del pilota, paramani con inserto in alluminio e cavalletto centrale. Il manubrio e la leva frizione sono regolabili per una migliore ergonomia di guida.

La moto offre una gamma di accessori dedicati, inclusi set di valigie in alluminio, top case e parabrezza maggiorato, oltre a una presa USB di serie. Disponibile nelle colorazioni bianco perlato e antracite lucido, la TRK 502 X è offerta a un prezzo competitivo di 5.990 € f.c. ed è disponibile anche in una serie limitata nella colorazione gialla.

Copyright Image: Sinergon LTD