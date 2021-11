La moto capace di esaltare allo stesso tempo heritage e contemporaneità.

Benelli Leoncino 125 2022 è una moto che nasce per soddisfare le esigenze delle nuove generazioni di motociclisti ed esaudire finalmente il loro desiderio di libertà ed indipendenza. Una moto che va ad ampliare l’offerta della gamma Benelli Leoncino attualmente disponibile e che ne mantiene fedelmente il family feeling, capace di esaltare allo stesso tempo heritage e contemporaneità.

Benelli Leoncino 125 2022 è inoltre una moto pensata anche per chi si trova alle prime armi con il mondo delle due ruote, perché capace

di garantire il massimo della maneggevolezza ed agilità su strada regalando emozioni fin dal primo momento, senza mai dimenticare i costi di gestione estremamente contenuti.

Benelli Leoncino 125 2022: motore

Cuore pulsante di Leoncino 125 è il nuovo monocilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 125cc, un motore inedito per le ottavo di litro attualmente presenti in gamma. La distribuzione è a singolo asse a camme in testa, 4 valvole per cilindro, iniezione elettronica con corpo farfallato da 28 millimetri di diametro, frizione in bagno d’olio ed il cambio a 6 velocità.

Questo nuovo propulsore ha una potenza di 12,8 CV (9,4 kW) a 9500 giri/min e di 10 Nm (1,0 kgm) a 8500 giri/min. Punto di forza è sicuramente la voce consumi con 2,2 litri per 100 km. Sviluppato per garantire il massimo dell’agilità e della maneggevolezza su strada, Leoncino 125 presenta una ciclistica d’eccellenza.

Benelli Leoncino 125 2022: caratteristiche

Il telaio è un tradizionale traliccio in tubi d’acciaio pensato per integrarsi perfettamente con il design della moto, che condivide stile e carattere con la quarto di litro della gamma Leoncino. Il serbatoio presenta un mix di linee classiche e moderne e superfici equilibrate capaci di regalare a questa moto un look unico ed inconfondibile.

Dotazione da grande per quanto riguarda il gruppo ottico interamente a led, impreziosito da un design elegante e sofisticato. La strumentazione è digitale e ben visibile in tutte le condizioni. E non poteva mancare, come nel resto della gamma Leoncino, il Leone

stilizzato che svetta orgoglioso sul parafango anteriore, richiamando la storia di questo modello.

Il reparto sospensioni di Leoncino 125 presenta all’anteriore ad una forcella upside-down con steli del diametro di 35 millimetri, mentre al posteriore si trova un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale ed escursione da 53 millimetri. Per quanto riguarda invece l’impianto frenante troviamo all’anteriore un disco singolo flottante di 280 millimetri di diametro con pinza a tre pistoncini, mentre al posteriore un disco di 220 mm di diametro e una pinza flottante a due pistoncino. Presente il CBS.

I cerchi in lega di alluminio da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/80-R17 e 130/70-R17, garantendo il massimo

della sicurezza su strada. Leoncino 125 sarà disponibile a partire da primavera 2022 nelle colorazioni grigio e verde.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.