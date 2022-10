Moto elettrica Jump Velocifero: è partita la produzione dell’e-motorcycle di casa Velocifero, marchio nato dall’estro creativo di Alessandro Tartarini, la cui mission è quella di offrire prodotti di mobilità unici e futuristici, dal carattere distintivo.

Moto elettrica Jump Velocifero: le caratteristiche

Jump è leggero, agile e maneggevole. Con un peso di soli 90 kg ed è lunghezza di 1.830 mm fa apprezzare i vantaggi della green mobility, coniugandoli con elevate prestazioni, capaci di soddisfare anche i motociclisti più esigenti.

Dotato di un motore elettrico 72 Volt dalla potenza di 3 kW, con un picco a 5 kW, Jump vanta un’autonomia di 85 km. Grazie alla qualità di guida confortevole, è un mezzo ideale per il commuting quotidiano ma è anche adatto per i viaggi di media percorrenza.

Particolare attenzione è stata data alla strumentazione, infatti Jump è equipaggiato con una dashboard di 5,5 pollici di ultima generazione con tecnologia TFT, dove tra le varie funzioni si può scegliere tra 3 mappature di guida: eco, comfort e sport+.

Sviluppato e prodotto nello stabilimento situato a Taizhou/Cina, nel cuore del polo industriale delle due ruote cinese, Jump si rivolge prevalentemente a un pubblico giovane con la passione per le moto e l’innovazione tecnologica, ma non solo. Jump è la perfetta risposta di

chi è alla ricerca di un mezzo che risponde alle esigenze di una mobilità green, dalla tecnologia moderna e dal look sportivo.

Jump, prodotto nei colori giallo, rosso e nero, sarà esposto insieme ad altre novità di Velocifero, all’Eicma 2022.

