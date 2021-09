Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group: 5 eccezionali premiere

Una straordinaria flotta di 23 magnifici yacht fra cui 5 novità per i marchi Riva, Pershing, Ferretti Yachts e Wally.

Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group si presenta in grande stile, debuttano in anteprima mondiale cinque barche fantastiche, sintesi di stile e design, comfort e vivibilità, innovazione tecnologica e performance. Si tratta di Riva 68’ Diable, Riva 76’ Perseo Super, Pershing 6X e Wally WHY200, ai quali si affianca il maestoso Ferretti Yachts 1000, il modello più grande mai costruito dal Cantiere di Cattolica.

Grande interesse per la presentazione dell’avanzamento del Full Custom 101 Wally, prodotto a Forlì, il cui varo è pianificato per il prossimo anno, per l’attesissimo lancio della nuova flotta a vela, composta da tre modelli 110, 130 e 150 semicustom, e per il nuovo 58wallypower, uno dei sei nuovi progetti firmati Ferretti Group al fianco di Riva 102, Riva 130, Custom Line 140, Ferretti Yachts 780 e Pershing TØ.

Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group: Riva 68 Diable

L’open yacht ad altissima concentrazione di sportività, innovazione e vivibilità, il Riva 68’ Diable incorpora entusiasmanti innovazioni tecnologiche e di design, a cui si affiancano il gusto colto per la tradizione e il dettaglio pregiato, cifra stilistica dell’attuale corso Riva. Uno dei maggiori punti di forza e di novità è il nuovissimo hard top dal design lineare e pulito, in cui scompaiono alla vista gli elementi tecnici e tecnologici, che protegge e ripara le zone centrali e la stazione di comando del ponte principale.

Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group: Riva 76 Perseo Super

Frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, Officina Italiana Design e la Direzione Engineering di Ferretti Group, il

nuovo sport-fly Riva supera ogni aspettativa per design, estetica, funzionalità, vivibilità a bordo e performance. Oltre 40 mq di superfici vetrate sullo scafo e nella sovrastruttura caratterizzano il suo profilo filante, esaltando il look sportivo delle linee esterne. I dettagli in mogano e acciaio inox lucido, con funzione sia tecnica che di design, sono un omaggio di stile alla più autentica tradizione Riva. Tra le principali novità di design funzionale, spicca il tettuccio di cristallo, apribile verso prua e posizionato in corrispondenza del salone, sia per illuminare che per arieggiare l’ambiente sottostante.

Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group: Pershing 6X

La new entry della generazione X esprime la parte più audace e temeraria del brand. Nato dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, lo studio di design di Fulvio De Simoni e la Direzione Engineering del Gruppo, Pershing 6X colpisce per la forma estremamente affusolata del profilo e le grandi vetrate a scafo che inondano di luce naturale tutti gli ambienti sottocoperta. Lungo 18,94 metri (62’ circa) e largo 4,80 metri (16’ circa), in poco spazio racchiude tutto il meglio dell’avanguardia tecnologica del brand e, con i suoi 48 nodi di velocità massima, promette di conquistare gli amanti delle emozioni a pelo d’acqua.

Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group: Wally WHY200

Il nuovo WHY200, l’ultimo modello a motore sviluppato dal design team Wally guidato da Luca Bassani, insieme a Ferretti Group Engineering Department, con la collaborazione dello studio Laurent Giles NA per l’architettura navale e dello Studio A. Vallicelli & C per l’interior design, è un superyacht compatto, capace di offrire il comfort e lo spazio di uno yacht dislocante di misura più grande, uniti alla velocità e alle prestazioni di un semi-dislocante.

WHY200 è il primo Wally Hybrid Yacht, ottimizzato per navigare sia in assetto dislocante sia in quello semidislocante, e si colloca alla perfezione tra gli yacht voluminosi ma più lenti e quelli plananti, veloci ma inevitabilmente contenuti negli spazi. Grazie all’architettura navale di ultima generazione e al sistema propulsivo, WHY200 può navigare alla velocità di 23 nodi in modalità “hyper displacement”.

Cannes Yachting Festival 2021 Ferretti Group: Ferretti Yachts 1000

La nuova ammiraglia di Ferretti Yachts è l’imbarcazione più grande mai realizzata dal Cantiere. Costruita in materiali compositi, con parti in carbonio che ne valorizzano i contenuti hi-tech, Ferretti Yachts 1000 rimodula gli spazi e cambia il modo di vivere la barca con soluzioni progettuali inedite e un mood di interni secondo lo stile Classic, dai toni morbidi, armonici e dai contrasti leggeri, o in stile Contemporary, dai toni freschi e con colori più decisi.

Alla base del progetto, l’idea di massima dimensione del comfort e del wellbeing sia negli spazi outdoor che indoor, dove domina l’essenza del gusto Made in Italy.

