BMW Motorrad F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS sono le nuove enduro touring, che offrono un divertimento di guida

purista grazie a capacità fuoristrada, touring e di avventura ancora più sofisticate.

Mentre la nuova BMW F 800 GS è la moto ideale, soprattutto per i motociclisti di livello base, la BMW F 900 GS Adventure è un’ottima moto da touring. BMW F 900 GS Adventure è molto adatta per viaggi d’avventura prolungati e per tour lunghi e impegnativi.

BMW Motorrad F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS: motore

Tutti e tre i modelli sono stati notevolmente aggiornati e ora offrono, tra l’altro, un livello di equipaggiamento di serie ancora più elevato, oltre a una nuova motorizzazione. La F 900 GS presenta molte innovazioni importanti. La gamma di utilizzo della moto è stata notevolmente ampliata grazie alle sue qualità in fuoristrada migliorate, abbinate a una drastica riduzione di peso (14 kg rispetto al modello precedente), che la rende un modello della Serie F particolarmente sportivo.

Nelle nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS l’avanzato motore a 2 cilindri in linea introdotto nel 2018 con la F 850 GS offre una maggiore dinamica di guida. Il motivo principale è la maggiore cilindrata di 895 cc (in precedenza 853 cc). Con un intervallo di accensione di 270/450 gradi, il motore genera un suono particolarmente emozionante.

Nelle F 900 GS e F 900 GS Adventure eroga 77 kW (105 CV) e nella F 800 GS 64 kW (87 CV). Oltre a un significativo aumento della potenza di picco di 10 CV ciascuno, i nuovi motori sono caratterizzati da una curva di coppia molto più piena, da una maggiore forza di trazione e da un’accelerazione più rapida.

I nuovi modelli GS della serie F offrono già di serie i due riding mode “Rain” e “Road”, il controllo dinamico della trazione DTC, l’ABS Pro ottimizzato per le curve e la luce dinamica dei freni. Con i Riding modes Pro disponibili come optional ex works, le qualità dinamiche delle nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS possono essere sfruttate ancora più intensamente grazie a ulteriori riding modes, alla preselezione del riding mode, al controllo della coppia del freno motore e al Dynamic Brake Control DBC.

BMW Motorrad F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS: caratteristiche

Le nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS si basano su un telaio a ponte realizzato con parti in lamiera d’acciaio sagomate e saldate tra loro, che integra il motore a 2 cilindri in linea come elemento portante. Il serbatoio del carburante in plastica da 14,5 litri della nuova F 900 GS è uno sviluppo completamente nuovo che consente di risparmiare 4,5 kg di peso rispetto al serbatoio in acciaio del modello precedente.

La F 900 GS presenta una sezione posteriore completamente ridisegnata che la rende ancora più dinamica e fa risparmiare circa 2,4 kg di peso. Altri 1,7 kg vengono risparmiati grazie al silenziatore posteriore di Akrapovič. La ruota anteriore della F 900 GS e della F 900 GS Adventure è guidata da nuove forcelle telescopiche rovesciate Showa completamente regolabili.

La nuova F 900 GS può essere dotata di una maggiore abilità fuoristradistica con il pacchetto Enduro Pro, disponibile come optional ex works, che comprende forcelle telescopiche rovesciate rivestite in nitruro di titanio completamente regolabili, puntone centrale a molla

completamente regolabile, riserbo del manubrio e catena M Endurance. Le sospensioni elettroniche Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) sono disponibili come optional per la nuova F 900 GS Adventure e la F 800 GS.

Le maggiori qualità fuoristradistiche della nuova F 900 GS sono espresse dal triangolo ergonomico (manubrio – sella – pedane) ottimizzato per l’uso in fuoristrada. Le pedane più basse, in combinazione con la posizione più alta del manubrio e il nuovo design del serbatoio, offrono chiari vantaggi, soprattutto quando si guida in piedi su terreni accidentati.

Tutti e tre i nuovi modelli offrono già di serie una leva del cambio regolabile. Grazie a un cuscinetto ottimizzato e a una nuova cinematica

della leva del cambio, è stato possibile ottimizzare ulteriormente la cambiata del cambio a sei marce. La F 900 GS presenta anche una nuova leva del freno a pedale in posizione più alta.

Rispetto al modello precedente, il faro a Led della nuova BMW F 900 GS offre un angolo di apertura degli anabbaglianti più ampio e quindi

una migliore illuminazione direttamente davanti alla moto. Anche la nuova F 900 GS Adventure e la F 800 GS sono dotate di fari a Led di

serie. Inoltre, anche gli indicatori di direzione e le luci di controllo di tutti e tre i modelli utilizzano la tecnologia Led.

I nuovi modelli GS della serie F sono già dotati di serie di un ampio display TFT da 6,5 pollici. Questo vale in particolare per la F 800 GS, che in precedenza aveva un display analogico. La varietà delle informazioni, la qualità della presentazione e, non da ultimo, la facilità

d’uso sono impareggiabili. Telefonare, ascoltare musica e navigare durante la guida è molto comodo.

La nuova F 900 GS Adventure è disponibile come variante base in Blackstorm metallizzato e come variante del modello Ride Pro in White

Aluminium opaco. La nuova F 800 GS è disponibile come variante base in Lightwhite solid paint, come variante modello Sport in Racing Blue e come versione Triple Black in Blackstorm metallizzato.

