BMW K 1600 2022

La casa dell'Elica aggiorna la gamma sei cilindri per il turismo e per il viaggio nel massimo del comfort.

BMW Motorrad aggiorna la gamma K 1600 le lussuose moto turistiche equipaggiate ai massimi livelli con il performante motore a sei cilindri. La BMW K 1600 GT è la variante più agile e dinamica mentre la K 1600 GTL con la maggiore ergonomia e il bauletto di serie, si presta maggiormente ad una guida piacevole. Tuttavia la K 1600 B appartiene ad una specie completamente diversa in stile bagger.

Sulla base della K 1600 B, la BMW K 1600 Grand America unisce le prestazioni elevate del motore a sei cilindri in linea con accessori esclusivi che rendono i viaggi a lunga distanza in stile americano un’esperienza tanto confortevole quanto affascinante, sia da soli che in compagnia.

BMW K 1600 2022: Motore a sei cilindri Euro 5

Il motore a sei cilindri di BMW Motorrad è stato aggiornato alla normativa Euro 5. Adotta quindi il sistema di gestione elettronica del motore BMS-O, con due sensori di detonazione e due sonde lambda a banda larga aggiuntive. Tuttavia, oltre al calo dei valori di emissione è aumentata la potenza e la coppia del motore a sei cilindri.

La potenza di 160 CV (118 kW) ora viene raggiunta a 6750 giri/min e quindi 1000 giri/min in meno rispetto a quanto avveniva in precedenza. Inoltre, le nuove proprietà tecniche forniscono un aumento della coppia massima da 175 Nm a 180 Nm a 5250 giri/min. Il tutto si traduce con maggiore spinta e accelerazione.

Un ulteriore nuovo componente è il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR). Grazie ad esso, sarà possibile evitare le condizioni di instabilità di guida, che possono verificarsi in fase di rilascio dell’acceleratore o quando si scala marcia a causa di un eccessivo slittamento della ruota posteriore.



























































BMW K 1600 2022: tutte le novità in dettaglio

Scopriamo quali sono le altre novità nel dettaglio di queste moto stradali 1600.

Sospensione elettronica Dynamic ESA Next Generation

La gamma BMW K 1600 adotta il Dynamic ESA “Next Generation”, sospensione elettronica con compensazione del carico completamente automatica. La Dynamic ESA garantisce livelli ancora più elevati in termini di sicurezza di guida, prestazioni e comfort. Inoltre, troviamo anche la compensazione automatica della posizione di guida per tutti i livelli di carico della moto.

Unità a LED e nuovi fari adattivi full LED

Le BMW K 1600 GT/GTL/B e Grand America adottano già le unità LED e fari full LED con funzione “Adaptive Headlight” girevole. Grazie a questa funzione, l’anabbagliante a LED ruota in curva in base all’angolo d’inclinazione illuminando la traiettoria della moto. Inoltre, ruotando l’intera unità anabbagliante (±2°), frenata e accelerazione sono gestiti automaticamente e l’illuminazione ottimale è garantita in ogni momento. Inoltre, sono state inserite una serie di nuove funzioni come la “Welcome light”.

Nuovo display a colori TFT da 10,25″ con navigatore integrato

Tutta la gamma è equipaggiata di serie con un nuovo display a colori TFT da 10,25 pollici con navigatore a mappe e connettività integrate.

Sistema audio 2.0

Con l’impianto audio 2.0, le nuove BMW K 1600 GTL e Grand America offrono in dotazione standard un’esperienza sonora ancora più intensa. Il sistema audio è disponibile come equipaggiamento opzionale da fabbrica per la K 1600 GT e la K 1600 B.

Colori gamma 2022

Le nuove K 1600 sono disponibili in tre opzioni cromatiche: una variante base, una variante di stile e l’Option 719. Tuttavia la Option 719 “Midnight” è disponibile solo per la K 1600 B e la K 1600 Grand America.

