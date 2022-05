BMW M 1000 RR 50 Years M: la nuova versione speciale

In occasione del 50° anniversario di BMW M, BMW Motorrad presenta la M 1000 RR 50 Years M anniversary model in colorazione Sao Paulo Yellow.

BMW M 1000 RR 50 Years M è la nuova versione speciale presentata in occasione del 50° anniversario di BMW M, fondata nel 1972 come BMW Motorsport. Con i suoi straordinari colori M, questa edizione speciale celebra la filosofia M insieme allo spirito agonistico dei quasi 100 anni di esperienza nella costruzione di motociclette da parte di BMW Motorrad e dei 50 anni per i veicoli BMW M.

BMW M 1000 RR 50 Years M: caratteristiche

La M RR 50 Years M è quindi dotata di serie del pacchetto M Competition. Oltre all’ampia gamma di parti fresate M e all’esclusivo pacchetto M Carbon, fanno parte della dotazione di serie un forcellone più leggero in alluminio anodizzato argento, il codice di sblocco per il GPS contagiri M, la catena M Endurance, il pacchetto passeggero e il coprisella per il passeggero.

BMW Motorsport GmbH e BMW M GmbH: la storia

BMW Motorsport GmbH è stata fondata nel 1972 con l’idea di riunire tutte le attività motoristiche di BMW sotto un unico tetto e di costruire veicoli da corsa e motori da competizione ad alte prestazioni per le gare automobilistiche. La BMW 3.0 CSL (CSL = Coupe Sport Light Construction) fece il suo debutto come prima auto da corsa BMW Motorsport GmbH nel 1973 e, in occasione della fondazione della BMW Motorsport GmbH.

La BMW 3.0 CSL fece il suo debutto nel Campionato Europeo Turismo nella stagione 1973, insieme ai tre colori BMW Motorsport: blu, viola e rosso su sfondo bianco, che ancora oggi la caratterizzano. Questo schema di colori, nella versione aggiornata Blue – Dark Blue – Red, si può ritrovare nel logo BMW M e dei veicoli BMW M fino a oggi.

La leggendaria combinazione di colori si trovava già sui primi veicoli BMW M da strada nella seconda metà degli anni Settanta e caratterizza anche i veicoli da corsa venuti in seguito, insieme con i loro successi nel motorsport. Ad esempio, nel 1978 la supersportiva M1, e, dal 1980 in poi, le auto da corsa di Formula 1 con cui Nelson Piquet vinse il Campionato del Mondo nel 1983.

Dall’Isola di Man alla Dakar: BMW Motorrad e le competizioni

Ma non è solo dal 1972, e non solo nel settore automobilistico, che BMW scrive i propri successi. Straordinarie vittorie e innovazioni derivano dalle competizioni motociclistiche. Già nei primi decenni della storia dell’azienda, BMW e il motorsport erano legati a nomi indimenticabili come Ernst Jakob Henne e Georg “Schorsch” Meier. La leggendaria vittoria di “Schorsch” Meier con la sua BMW sovralimentata al Senior Tourist Trophy del 1939 sull’Isola di Man è indimenticabile.

Nel 1976, esattamente 37 anni dopo, Helmut Dähne e Hans Otto Butenuth festeggiarono il quinto posto nel Production TT. I due ottennero il miglior tempo con la loro BMW R 90 S, ma a causa di un regolamento che si applica a questa categoria, furono inseriti al quinto posto in classifica, dietro a due macchine da 250 cc e due da 500 cc. Tuttavia, dato il tempo più veloce, questo quinto posto è stato festeggiato come una vittoria.

75 anni dopo il successo di “Schorsch” Meier nel Senior TT, Michael Dunlop ci riesce di nuovo nel 2014 sulla BMW S 1000 RR. Anche negli anni successivi, la RR ha lasciato il suo segno inconfondibile nel Tourist Trophy.

Ma i colori BMW M sono ben rappresentati anche sulle moto BMW da fuori strada. Per esempio, sulle BMW GS ufficiali con cui Hubert Auriol e Gaston Rahier dominarono il Rally Parigi-Dakar nei primi anni Ottanta.

Come nessun’altra moto BMW fino ad oggi, il modello M RR 50 Years M porta con sé questo storico DNA. Questa moto eccezionale potrà essere ordinata solo tra il 21 maggio e il 30 novembre 2022.

