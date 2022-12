BMW Motorrad R nineT e R 18 100 anni: i modelli in edizione speciale

BMW Motorrad presenta la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer come modelli in edizione speciale 100 Years. In linea con l’anno di fondazione di BMW Motorrad, entrambi i modelli sono limitati a 1923 unità ciascuno.

BMW R nineT 100 anni

Il linguaggio stilistico sobrio della R nineT si ispira a 100 anni di costruzione di motociclette e alla passione ininterrotta di BMW Motorrad per il motore boxer. Serbatoio compatto e una posizione di seduta eretta delineano da subito il classico design da roadster, oltre a materiali di alta qualità ed elementi di design eleganti.

La nuova R nineT 100 Years diventa un’edizione esclusiva per l’anniversario grazie a numerose altre caratteristiche speciali. Il cuore è sempre il motore boxer a due cilindri raffreddato ad aria/olio da 80 kW (109 CV).

Classic Chrome e Option 719 Parts

Con le nuove BMW R nineT 100 Years e R 18 100 Years e il concept di superficie Classic Chrome, BMW Motorrad fa rivivere questo gioco incomparabilmente sofisticato di vernici e cromature. Il serbatoio è una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco ed è completato da protezioni nella zona delle ginocchiae dal badge 100 Years. La classica cromatura è presente anche sulla gobba della sella. Anche il parafango anteriore è verniciato in nero e è caratterizzato dal doppio filetto bianco. La sella bicolore nero/oxblood completa il look di alta gamma.

Le luci di svolta adattive e il pacchetto Comfort con manopole riscaldate, cruise control e Driving Modes Pro completano la ricca dotazione di questa speciale edizione. Un sistema di allarme antifurto può anche essere montato come parte dell’equipaggiamento opzionale da fabbrica o a posteriori attraverso la gamma di accessori originali BMW Motorrad.

BMW R 18 100 Years

L’immancabile pezzo forte della R 18 100 Years è il motore boxer da 67 kW (91 CV) con la più grande cilindrata mai installata da BMW Motorrad. Sia tecnicamente che visivamente, la BMW R 18 prende in prestito da famosi modelli BMW come la BMW R 5 e riporta l’attenzione sull’essenziale del motociclismo: tecnologia pura e senza fronzoli e il motore boxer come epicentro del piacere di guida.

La colorazione della R 18 100 Years, come quella del modello anniversario della R nineT, è in Classic Chrome e combina quindi verniciatura nera e superfici cromate lucide, oltre al doppio filetto bianco e al badge 100 Years.

Il nero caratterizza anche il motore, l’alloggiamento della trasmissione e la trasmissione dell’asse posteriore. La denominazione esatta è Avus Black – un ricordo della leggendaria pista ad alta velocità di Berlino.

Nell’ambito degli equipaggiamenti opzionali, la nuova BMW R 18 100 Years può essere equipaggiata anche con sistema di allarme antifurto, pacchetto passeggero, pedane, Hill Start Control, tappo del serbatoio bloccabile e riduzione di potenza.

