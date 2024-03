L’ambizioso progetto di trasformare la cima dell’Empire State Building in una stazione di attracco per dirigibili. Sfide ingegneristiche, preoccupazioni per la sicurezza e il declino dell’era dei dirigibili hanno portato all’abbandono del piano.

Negli anni ’20, l’Empire State Building di New York era stato pensato per essere molto più di un semplice grattacielo: la sua cima avrebbe dovuto fungere da stazione di attracco per dirigibili. Gli investitori erano convinti che i dirigibili avrebbero dominato i viaggi transatlantici e la posizione strategica del grattacielo sembrava perfetta per questo scopo.

Il progetto prevedeva che i dirigibili si agganciassero alla cima del grattacielo, si ancorassero rapidamente e permettessero ai passeggeri di sbarcare direttamente nel cuore di Manhattan. Tuttavia, gli ingegneri si trovarono di fronte a sfide enormi, soprattutto riguardo alla sicurezza dell’attracco su un edificio alto quasi 400 metri e soggetto a forti venti.

Nonostante la costruzione di un apposito pennone d’attracco sull’edificio, il progetto incontrò numerosi ostacoli pratici. Le compagnie di dirigibili, preoccupate per i rischi e le complicazioni legate all’attracco su un grattacielo così imponente, persero interesse nel progetto. Nonostante ciò, nel settembre 1931, si registrò un breve momento di euforia quando un dirigibile privato riuscì ad attraccare per tre minuti sulla cima dell’Empire State Building, causando traffico sotto l’edificio ma senza scaricare passeggeri.

Se gli ingegneri del tempo fossero anche riusciti a superare tutti gli ostacoli tecnici, le autorità avrebbero dovuto iniziare a pensare a nuove regolamentazioni e procedure rigorose per gestire il traffico aereo intorno all’Empire State Building e garantire la sicurezza sia dei passeggeri e sia dei cittadini.

Sicuramente l’Empire State Building avrebbe acquisito una nuova importanza come punto di riferimento e attrazione turistica, diventando non solo il grattacielo più alto del mondo, ma anche un’icona del trasporto aereo. La sua cima sarebbe diventata un simbolo di progresso e modernità, rappresentando il punto di connessione tra due mondi.

Tuttavia, come sappiamo, l’era dei dirigibili transatlantici ebbe una fine drammatica con il disastro dell’Hindenburg del 1937. Il dirigibile, in procinto di atterrare nel New Jersey, prese fuoco e si schiantò, segnando la fine della fiducia nel trasporto passeggeri su dirigibili. Questo evento mise definitivamente fine ai sogni di utilizzare la cima dell’Empire State Building come stazione di attracco per dirigibili, un’idea che, sebbene affascinante, si rivelò del tutto impraticabile.

