Un vero pezzo di storia dell’aviazione è stato recentemente acquisito da un appassionato: il motore turbogetto del Concorde, è stato infatti venduto nei giorni scorsi su eBay per 565.000 sterline, circa 660.000 euro.

Davvero un affare eccezionale considerando il suo prezzo iniziale di 748.000 sterline, circa 860.000 euro, fissato nel 2019. Il motore, un Rolls-Royce Olympus, rappresenta quello che ricordiamo come l’era ambiziosa dei viaggi supersonici nell’aviazione commerciale.

Il nuovo proprietario del motore, tuttavia, non potrà ovviamente riutilizzarlo per nuovi viaggi alla velocità superiore a quella del suono. Questo motore, che un tempo spingeva i Concorde di British Airways attraverso i cieli, non è più in grado di volare, come dichiarato nell’inserzione.

Per quanto riguarda le dimensioni, sono decisamente imponenti. E’ lungo circa 5 metri e mezzo, ed è alto un metro e mezzo circa Da solo, pesa tre tonnellate e mezzo, a cui si aggiungono altre due tonnellate del supporto, portando il peso complessivo a cinque tonnellate e mezzo.

Il venditore ha sottolineato l’unicità di questo motore, originariamente venduto proprio da British Airways. E’ è stato l’unico motore venduto da BA dotato di postbruciatore e con la targa seriale del motore ancora visibile ed è l’unico per cui è stato rilasciato il log book originale.

L’annuncio di eBay suggeriva che il motore potrebbe essere trasformato in un’opera d’arte unica o in un pezzo d’arredamento esclusivo. Un processo simile è stato già visto con le fusoliere degli Airbus A380 non più in servizio, trasformate in oggetti di design, piuttosto che nei carrelli portavivande usati e rimessi a nuovo presenti sui cataloghi Lufthansa. Tra l’altro, non possiamo dimenticare gli AvionTag, i portachiavi realizzati con parti di aerei messi in pensione, dei quali ci eravamo occupati tempo fa.

Tornando al motore del Concorde, si tratta di un simbolo dell’aviazione che offre al suo nuovo proprietario l’opportunità di possedere un esemplare della storia aeronautica. Un reperto che è più di un semplice oggetto: è una finestra su un’epoca d’oro dell’innovazione aeronautica, un’era che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’aviazione.

Copyright Image: Sinergon LTD