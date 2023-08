Casco Nexx Y.10: il jet dall’appeal urbano

Il nuovo casco Nexx Y.10 è progettato per proteggerti ovunque tu vada. Il suo appeal urbano e le sue caratteristiche funzionali si ispirano a una nuova generazione di pendolari urbani, offrendo allo stesso tempo comfort, visibilità e facilità d’uso superiori.

Soddisfacendo e superando i severi standard della nuova omologazione ECE 22-06, la sua tecnologia della calotta ad alta resistenza agli urti conferma uno dei caschi da moto aperti più sicuri in circolazione.

Il video del nuovo casco Nexx Y.10

Tutti gli Y.10 sono realizzati con la tecnologia della calotta Polyfusion, caratterizzata dalla sua compattezza e dall’elevata resistenza agli urti e disponibile in due misure di calotta per una vestibilità e un comfort eccezionali.

La visiera ampia e lunga, realizzata in PC Lexan infrangibile, offre una maggiore sensazione di apertura all’interno del casco, un senso di libertà ideale per il traffico urbano.

La nuova visiera parasole integrata di colore chiaro garantisce una superba visione periferica e eccellente protezione contro la luce solare intensa e l’abbagliamento. Può essere manualmente esteso o retratto utilizzando una presa sottile sul bordo dell’obiettivo.

Il sistema di ventilazione attiva consente un controllo climatico ottimale all’interno del casco per ogni situazione. Alcune versioni includono uno sfiato superiore integrato che può essere regolato da un meccanismo a due livelli per controllare la quantità di flusso d’aria fresca per soddisfare le esigenze della mobilità urbana.

L’imbottitura interna in materiale traspirante nero è completamente staccabile per consentire una facile rimozione e pulizia e con trattamento antibatterico e antisudore. La sua forma elegante è pensata anche per chi indossa gli occhiali.

Infine, Y.10 è equipaggiato per impostazione predefinita per ospitare sistemi di comunicazione Bluetooth universali con set audio fino a 45 mm. Qualunque cosa tu scelga, troverai un casco da pendolare sicuro e senza preoccupazioni per la vita di tutti i giorni.

