Il nuovo casco Scorpion Exo Tech Evo non è soltanto una semplice alternativa a ciò che il mercato attualmente offre nell’ambito dei caschi modulari flip-back, ma segna per tanti versi una rivoluzione.

Ciò che lo rende un prodotto unico sono la doppia omologazione P/J (integrale e Jet), il suo esclusivo design full-face, la grande visibilità offerta dall’amplissima visiera con sistema Pinlock 3D (disponibile di serie nella confezione), le dimensioni ridotte della calotta grazie al suo particolare meccanismo di apertura magnetico a 180°, la grande facilità con la quale si attiva il meccanismo stesso e la grande presa d’aria superiore con molla di tensione apribile tramite un semplice tocco capace di garantire un grandissimo flusso d’aria.

Scorpion Exo Tech Evo è dotato di una calotta realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione. In posizione “full-face” (integrale), la visiera garantisce sempre una visione ampia e sicura e (la visiera) si alza automaticamente quando si procede all’apertura della mentoniera.

La forma aerodinamica, e allo stesso tempo elegante e fashion, aiuta a ridurre i rumori del vento, anche alle velocità più alte. La calotta, inoltre, copia perfettamente le forme della mentoniera, quando questa si trova in posizione aperta e ribaltata a 180°, riducendo ulteriormente i vortici d’aria.

Il nuovo Scorpion Exo Tech Evo è davvero un casco rivoluzionario e unico capace di farsi notare sia per le sue caratteristiche estetiche e tecniche, sia per il suo grande comfort al quale sin dal primo momento sarà impossibile rinunciare.

Gli interni sono estraibili e lavabili in morbida schiuma 3D rivestita del tessuto anallergico, antimicrobico e traspirante KwikwickIII. Il sistema di cuscinetti interni KwikFit che consentono di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati. Inoltre il casco è predisposto per ospitare altoparlanti da 40 mm per kit comunicazione Bluetooth.

Le grafiche nuove (2023) sono in blu. Le altre riprendono le grafiche presenti sul modello precedente (Exo Tech).

