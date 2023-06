Disney Mickey Mouse Edition by Vespa: la nuova limited edition

Due marchi iconici si incontrano in un’edizione limitata che celebra un anniversario molto speciale: Vespa presenta Disney Mickey Mouse Edition by Vespa.

Oggi queste due icone senza tempo si uniscono in un progetto speciale per Disney100: Vespa rende infatti omaggio a questo anniversario dando vita ad una collaborazione globale tra due brand unici, con una Vespa dedicata Disney Mickey Mouse.

Disney Mickey Mouse Edition by Vespa: caratteristiche

Per questa collaborazione, la Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc si tinge di nero, rosso, bianco e giallo: i colori del più famoso topo al mondo nato dal genio di Disney. Ispirate a Mickey Mouse sono anche le ruote gialle che ricordano le sue scarpe e gli specchietti neri che rammentano le inconfondibili orecchie tonde.

È inoltre presente un pattern che graficizza la silhouette del character su entrambi i lati dello scooter e sulla parte frontale. Infine, non poteva mancare la firma di Mickey Mouse, presente sia sulla sella che sulla scocca frontale.

Disney Mickey Mouse Edition by Vespa si presenta con casco coordinato negli stessi colori.

Un’icona senza età come Vespa non poteva non celebrare, in occasione del centenario di Disney, una altrettanto intramontabile icona come Mickey Mouse, con un omaggio alla creatività, alla fantasia, alla spensieratezza e al divertimento, valori che da sempre Vespa porta con sé.

