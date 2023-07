Ducati Monster 30 Anniversario: massimo divertimento su strada… in serie limitata

Ducati Monster 30 Anniversario è il nuovo modello in serie numerata e limitata a 500 unità. La versione Monster 30° Anniversario è l’omaggio della Casa di Borgo Panigale a una moto che ha rivoluzionato il mondo delle due ruote e che dal 1993 a oggi ha conquistato la passione di moltissimi monsteristi in tutto il mondo.

La versione speciale mantiene le caratteristiche iconiche dei modelli Monster: uno stile inconfondibile e il massimo del divertimento su strada. La sua natura si coglie fin dal primo sguardo grazie alla livrea Tricolore 30° Anniversario ispirata ai Monster più sportivi del passato. Questa livrea celebra il made in Italy di cui Ducati è ambasciatrice ed è impreziosita dal colore oro dei cerchi, appositamente realizzati per questo modello e della forcella Öhlins NIX30.

Altri elementi distintivi di questo modello sono poi la sella impreziosita dal logo ricamato dei 30 anni e l’animazione dedicata del dashboard che si avvia all’accensione del quadro. Ogni moto è infine resa unica da una placca sulla piastra di sterzo con riportato nome del modello e numero dell’esemplare, certificato di autenticità e telo copri moto dedicato.

Ducati Monster 30 Anniversario: motore e caratteristiche

Il Monster è una moto leggera, facile, maneggevole e veloce. È spinto dal motore Testastretta 11°, un bicilindrico 4 valvole raffreddato a liquido con distribuzione desmodromica da 111 cavalli. Estremamente razionale ed efficace, la ciclistica del nuovo Monster trasporta i principi ispiratori delle Superbike Ducati su una moto stradale. Il motore è portante, e a lui si collega un telaio Front Frame che concettualmente riprende quello della Panigale V4.

Le sospensioni Öhlins, completamente regolabili, vantano una forcella più leggera di 0,6 kg rispetto a quella adottata su Monster e Monster+, migliorano il feeling, oltre ad aumentare la luce a terra e di conseguenza l’angolo di piega. Il setup delle sospensioni è sportivo, e questo permette al Monster 30° Anniversario di regalare grande divertimento quando si guida nel misto stradale, ma anche fra i cordoli di un circuito. La dotazione Öhlins è completata con l’ammortizzatore di sterzo regolabile che aumenta la precisione e il rigore ai ritmi più elevati.

L’impianto frenante è caratterizzato da pinze anteriori Brembo Stylema e flange in alluminio per i dischi freno anteriori da 320 mm e rende il Monster 30° Anniversario più performante in staccata e più agile grazie alla riduzione dell’inerzia all’avantreno.

L’elettronica del Monster è ai vertici del segmento. La dotazione di serie comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control e Ducati Wheelie Control, tutti regolabili su diversi livelli di intervento. Il carattere sportivo del nuovo Monster 30° Anniversario è sottolineato anche dal Launch Control che assicura partenze fulminee. Questo equipaggiamento da moto top di gamma, che comprende anche l’adozione di una batteria al litio che contribuisce alla riduzione del peso totale della moto, permette al Monster 30° Anniversario di esprimere in sicurezza le proprie performance.

I tre Riding Mode – Sport, Road e Wet, consentono di plasmare il carattere del Monster secondo i gusti e le necessità del pilota. Tutto è facilmente gestibile attraverso i comandi al manubrio e il cruscotto TFT a colori da 4,3”, caratterizzato da una grafica racing che riprende quella della Panigale V4, con un grande contagiri e una serie completa di informazioni sulla sinistra, fra cui quella della marcia inserita.

Il Ducati Monster 30° Anniversario arriverà nelle concessionarie a partire da dicembre 2023.

Ducati Monster 30 Anniversario: le dotazioni di serie

Livrea celebrativa tricolore “30° Anniversario”

Placca con nome modello e numero progressivo (XXX/500)

Animazione dedicata all’accensione cruscotto

Sella sportiva con logo

Motore Testastretta 11° da 937 cm3

Potenza massima 111 CV a 9.250 giri/minuto

Coppia massima 9,5 kgm a 6.500 giri/minuto

Silenziatore Termignoni omologato

Telaio front frame in alluminio

Telaietto posteriore in GFRP alleggerito

Forcellone in alluminio

Ammortizzatore di sterzo Öhlins

Forcella Öhlins NIX30

Monoammortizzatore Öhlins

Cerchi forgiati in alluminio (-1,86 kg)

Parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio

Impianto luci Full Led con indicatori di direzione a tecnologia sweeping

Strumentazione TFT a colori da 4,3 pollici con indicazione marcia inserita e livello benzina

Riding Mode (3 configurazioni) calibrati per sfruttare la nuova ciclistica, nuovo Riding Mode Wet

ABS Cornering regolabile su 3 livelli con modalità only front

DTC 8 livelli, DWC 4 livelli

Launch Control regolabile su 3 livelli

Freni anteriori Brembo con dischi da 320 mm con flange in alluminio, pinze Stylema monoblocco, pompa radiale e pastiglie realizzate in materiale sinterizzato

Frizione idraulica con pompa radiale

DQS up/down

Batteria agli ioni di Litio

Pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV

Cupolino

Cover sella passeggero

Telo coprimoto dedicato

Certificato di autenticità

