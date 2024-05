Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Desert Massimo Bottura

Una Ducati Unica per Massimo Bottura: la Multistrada V4 Pikes Peak diventa Desert nel garage da sogno dello chef.

La passione per la velocità e l’eccellenza culinaria si fondono in un’opera d’arte su due ruote: la Multistrada V4 Pikes Peak Desert, personalizzata attraverso Ducati Unica. Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana, ristorante premiato due volte come il migliore al mondo dalla lista “The World’s 50 Best Restaurants”, apporta il suo tocco creativo a questa straordinaria moto, arricchendo così il suo “Playground” personale.

La collaborazione tra Ducati e Massimo Bottura è radicata in valori condivisi di creatività e perfezione. La Multistrada V4 Pikes Peak Desert nasce da questo connubio, riflettendo l’ambizione e l’innovazione sia nella cucina di Bottura che nella meccanica di Ducati. Questa partnership trasforma la moto in più di un semplice mezzo di trasporto: diventa un simbolo di stile e prestigio.

Esteticamente, la moto stupisce per la sua verniciatura “effetto sabbia”, che evoca le avventure nel deserto e conferisce un look inconfondibile. Questo speciale trattamento è applicato a componenti chiave come le ali, i paramani, il parafango e i cerchi. L’attenzione al dettaglio si estende alla sella in Alcantara, che rispecchia le tonalità della moto, e ai finimenti di alta qualità come le pinze dei freni, il carter motore e lo scarico con silenziatore Akrapovič, realizzato appositamente per questa versione.

Ogni elemento della Multistrada V4 Pikes Peak Desert celebra la carriera di Bottura, dalla firma del chef sulla sella alle tre stelle Michelin di Osteria Francescana, fino alla recente “Stella Verde” per il suo impegno verso una cucina sostenibile. Questi dettagli non solo arricchiscono il design ma rendono questa moto unica e personalmente legata a Bottura.

Questa creazione si inserisce perfettamente nel contesto di Ducati Unica, programma di personalizzazione avviato nel gennaio 2022 che permette ai Ducatisti di collaborare strettamente con i designer del Centro Stile Ducati. Gli appassionati possono così realizzare la moto dei loro sogni, utilizzando materiali di pregio e configurazioni esclusive.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Ducati

Copyright Image: Sinergon LTD