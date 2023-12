La Casa di Borgo Panigale celebra i suoi trionfi nei campionati MotoGP, WorldSBK e WorldSSP con la creazione di cinque Panigale da collezione, ispirate alle moto dei suoi campioni: le nuove Ducati Panigale 2023 Replica. Queste repliche, in edizione limitata e numerata, rappresentano un omaggio ai successi storici di Ducati e ai suoi piloti: Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Álvaro Bautista e Nicolò Bulega.

Ducati Panigale 2023 Replica: omaggio ai Campioni

Le Panigale V4 dedicate a Bagnaia e Bautista si distinguono per la loro livrea gialla, un colore iconico nella storia di Ducati. Queste moto, che riprendono le livree utilizzate nei Gran Premi di Misano, sono un tributo ai successi dei piloti e diventano così pezzi da collezione unici.

Ogni moto presenta l’autografo originale del pilota sul serbatoio, protetto da vernice trasparente, rendendo ogni esemplare unico e personale. La serie celebra il numero di gara di ciascun pilota: 63 per Bagnaia, 19 per Bautista, 89 per Martín, 72 per Bezzecchi e 11 per Bulega.

Le Panigale 2023 Racing Replica sono proposte in configurazione monoposto, con una piastra di sterzo in alluminio con incisione laser del nome modello, del numero progressivo e del numero del pilota. Ogni moto dispone di una chiave dedicata e un’animazione speciale sul cruscotto.

La Panigale V4 Bagnaia e Bautista 2023 World Champion Replica

La Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica, limitata a 263 esemplari, è ispirata alla livrea Giallo Ducati delle DesmosediciGP del Team Ducati Lenovo. La Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica, con una serie di 219 esemplari, riprende la stessa livrea gialla e include caratteristiche uniche come il serbatoio in alluminio spazzonato e alette in fibra di carbonio.

La Panigale V4 Martín 2023 Racing Replica, in 189 esemplari, riproduce i colori della DesmosediciGP del Team Prima Pramac, mentre la Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica, limitata a 72 pezzi, si ispira alla livrea giallo/nera delle DesmosediciGP del team Mooney VR46.

Queste Panigale V4, basate sulla versione “S”, includono componenti Ducati Performance, come la frizione a secco STM-EVO SBK, silenziatore Akrapovič, impianto frenante Brembo con pinze Stylema R e pedane regolabili Rizoma. I dettagli in fibra di carbonio e titanio arricchiscono ulteriormente queste moto speciali.

La Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica, in 111 esemplari, è ispirata alla Panigale V2 del team Aruba.it Racing WorldSSP. Dotata di sospensioni Öhlins, silenziatori Akrapovič e una serie di accessori racing, questa moto celebra il titolo mondiale di Nicolò Bulega.

Ogni moto sarà corredata da un certificato di autenticità, un telo coprimoto personalizzato e verrà consegnata in una cassa di imballaggio in legno con grafica dedicata, rendendo ogni acquisto un evento speciale per gli appassionati e i collezionisti.

