E-Racer Bestial-e 2023 è la nuova special basata sulla moto elettrica Zero SR/F: la Bestial-e è una special full electric “in stile Ducati Monster” totalmente prodotta in Italia.

E-Racer Bestial-e 2023: caratteristiche

La nuova special Bestial-e su base Zero Motorcycles SR/F disegnata da Aldo De Giovanni è ora alla quarta versione. La Bestial-e si è evoluta anno dopo anno, ad oggi molti componenti sono stati aggiornati tra cui il nuovissimo fanale anteriore full led dal design moderno e filante impreziosito da due spoiler laterali verniciati in rosso acceso come il serbatoio ed il parafango.

A livello estetico la livrea sottolinea un mix tra classico e sportivo-moderno: il serbatoio risagomato è più compatto e muscoloso, il faro anteriore è un’unità full led che integra due sottili strisce daylight. Tutte le nuove componenti vengono realizzate in fibra di carbonio stampate in autoclave, la moto così trasformata risulta più leggera dell’originale di alcuni chili.

Oltre alla maniacale attenzione ai dettagli e alle molte ore di lavoro completano l’elenco delle modifiche “speciali” il codone posteriore monoposto, la sella realizzata con l’esclusiva trama cucita a mano, i dischi freno wave di Galfer, le pompe radiali racing e le pinze Brembo Stylema. Un uteriore tocco di tecnologia consiste nel sistema di sospensione regressiva AirTender.

Tecnici del suono, esperti di sistemi audio e programmatori hanno lavorato per sviluppare un hardware dedicato per creare il sistema E-Racer Audio-Forceback – E-RAF. Questo dispositivo riproduce un suono generato direttamente dal campo elettromagnetico del motore, in questo modo il pilota “percepisce” la performance del propulsore e anche gli altri utenti della strada, pedoni e automobilisti, possono facilmente sentire il veicolo in avvicinamento.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.