Guida completa all’Ecobonus 2024 per moto e scooter elettrici: come accedere agli incentivi, dettagli e importo dell’incentivo, incentivi aggiuntivi e impatto sul mercato.

A partire oggi 23 gennaio 2024, è disponibile la piattaforma per richiedere gli incentivi per l’acquisto di scooter elettrici e moto elettriche. Per il 2024, il fondo totale per l’Ecobonus ammonta a 50 milioni di euro, di cui 45 milioni sono destinati ai veicoli elettrici a due ruote e i rimanenti 5 milioni ai veicoli a motore termico. Questi incentivi fanno parte di un programma più ampio che include anche incentivi per le auto, con un fondo totale di 570 milioni di euro.

Condizioni per ottenere l’incentivo e quanto ammonta

L’Ecobonus 2024 copre il 30% del valore del veicolo (IVA esclusa), fino a un massimo di 3.000 euro per l’acquisto senza rottamazione. Questo incentivo sale al 40% e fino a 4.000 euro se si rottama un veicolo più inquinante (Euro 0, 1, 2 o 3) intestato all’acquirente da almeno un anno.

Gli incentivi sono applicabili a veicoli di categoria L1e (due ruote fino a 50cc o max 45 km/h), L2e (tre ruote fino a 50cc o max 45 km/h), L3e (due ruote non in L1e), L4e (tre ruote asimmetriche), L5e (tre ruote simmetriche), L6e (quadricicli leggeri) e L7e (quadricicli pesanti).

Per i ciclomotori o motocicli termici, l’ecobonus è del 40% del valore del mezzo (IVA esclusa), fino a un massimo di 2.500 euro, a condizione che il concessionario applichi uno sconto minimo del 5% e che venga rottamato un vecchio veicolo inquinante.

Cosa bisogna fare per ottenerlo?

La buona notizia è che per accedere al bonus, il cliente non deve intraprendere alcuna azione. Sarà il venditore a registrarsi sulla piattaforma Ecobonus e a prenotare il contributo per ogni singola moto venduta. I concessionari potranno inserire le richieste sulla piattaforma fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È importante notare che nel 2023 i fondi si sono esauriti in circa nove mesi.

Ricordiamo che gli incentivi mirano a rendere le moto e gli scooter elettrici più accessibili per i consumatori, riducendo il divario di prezzo rispetto ai veicoli a motore termico. Ciò dovrebbe stimolare un aumento delle vendite di veicoli a due ruote elettrici. Passare a veicoli elettrici aiuta a ridurre le emissioni di CO2 e altri inquinanti atmosferici. Questo è particolarmente rilevante nelle aree urbane, dove gli scooter e le moto sono ampiamente utilizzati e dove l’inquinamento atmosferico è una preoccupazione crescente.

Copyright Image: Sinergon LTD