Kymco KRV 200, divertimento e praticità a 4.890 €

La casa taiwanese Kymco presenta il nuovo scooter Kymco KRV 200 che unisce la guida cittadina alla sportività. Kymco, dopo per il successo del suo AK550, introduce ora nel mercato italiano il Kymco KRV 200, lo scooter che riprende le innovative caratteristiche tecniche del suo predecessore di punta. Questo segna l’inizio di una nuova generazione di prodotti Kymco, denominata PTM, ovvero Power Transmission Module.

L’acronimo PTM è stato coniato per descrivere tutte le innovazioni tecnologiche del KRV 200. Una delle principali caratteristiche distintive è il motore, che, a differenza degli scooter tradizionali, è fisso al telaio e non basculante, ed è posizionato centralmente in una struttura in tubi di acciaio leggera e collegato a una forcella a steli da 33 mm e un forcellone oscillante bi-braccio in alluminio. L’uso di una trasmissione finale a cinghia dentata non solo garantisce un funzionamento silenzioso, ma richiede anche una minore manutenzione rispetto a una trasmissione a catena.

Moderno e proiettato al futuro

Il design del KRV 200 è moderno e futuristico, con un manubrio esposto, un radiatore integrato nel blocco motore con prese d’aria visibili e gruppi ottici Full LED.

L’ergonomia è stata curata per offrire comfort e praticità, con una pedana spaziosa, due cavalletti centrale e laterale, ed una sella ampia dal design sportivo. Per quanto riguarda la sicurezza, il KRV 200 è dotato di accensione Keyless, impianto frenante ABS e Controllo di Trazione TCS, che possono essere disattivati tramite un pulsante dedicato sul manubrio sinistro.

Prestazioni e ciclistica

Passando alle prestazioni, il motore monocilindrico da 175 cc del KRV 200 offre una potenza di 12,5 kW (17 CV) a 8.000 giri/min e una coppia di 15,6 Nm a 6.250 giri/min. Questo scooter raggiunge una velocità massima di 107 km/h, con consumi pari a circa 33 km/l e emissioni di CO2 di circa 70 g/km. Il serbatoio carburante ha una capacità di 7,4 litri.

La ciclistica del KRV 200 è bilanciata ed ergonomica, con un interasse di 1.400 mm e un’altezza sella di 800 mm, offrendo comodità e comfort per ogni tipo di pilota e passeggero. La sospensione anteriore è costituita da una forcella telescopica idraulica da 33 mm, mentre al posteriore è presente un mono ammortizzatore con forcellone oscillante. Gli pneumatici montati su cerchi in lega leggera a 5 razze sono rispettivamente di dimensioni 110/70-13 all’anteriore e 130/70-13 al posteriore.

Listino prezzi Kymco KRV 200

Il Kymco KRV 200 è disponibile al prezzo di listino di € 4.890 f.c. ed è omologato per la guida con patente A2-B. Attualmente è disponibile nella colorazione Argento Gleno opaco. Inoltre, sono disponibili accessori aggiuntivi come il parabrezza completo e il carica batterie “K-Charge”.

—–

