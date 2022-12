Givi 50.9 Enigma 2023: nuove grafiche per il casco integrale

Givi 50.9 Enigma 2023: l’integrale top di gamma si evolve ed è dotato di un bagaglio tecnico e di una dotazione di serie sopra la media.

Enigma è il nome della nuova linea del casco integrale top di Givi, che con le sue sei proposte grafiche 2023 porta a 14 le proposte legate a questo modello dalle linee filanti. A caratterizzare l’estetica è sicuramente l’effetto carbon look che ricopre la calotta, a sua volta rafforzato da sapienti tocchi di colore a tinte forti.

A renderlo interessante concorre una dotazione di serie di tutto rispetto, a partire dalla calotta, che Givi ha sviluppato in tre differenti misure per migliorare la vestibilità delle taglie. Un altro punto forte è costituito dalle visiere. Il plurale è d’obbligo in quanto nella confezione l’utente che sceglie questo casco troverà: la visiera trasparente predisposta + lente Pinlock Max Vision e ancora una visiera speciale (iridio specchiata) realizzata in più versioni per coordinarsi a livello tinta alla colorazione delle versioni Enigma. Non manca il visierino parasole fumé.

Sempre di serie troviamo lo sgancio micrometrico del cinturino realizzato in acciaio inox e ancora un interno progettato con guanciali ad estrazione rapida in caso di emergenza.

