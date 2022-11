Givi Eicma 2022: bauletti, caschi, valigie e accessori, tutte le novità

Givi Eicma 2022: alla fiera più importante del mondo moto, Givi presenta tutte le sue novità legate al mondo Adventure, Touring, Urban, Sport, Cafè Racer, insieme alle Givi-Bike e Givi Electric. Saranno esposti top case, valigie, caschi ed accessori per i diversi modi di vivere le due ruote.

Givi Eicma 2022: tutte le novità

Bauletti, caschi, valigie e numerosi altri accessori all’insegna della sicurezza e delle più alte performance funzionali. Tra i prodotti da non perdere: le due new entry per l’off-road, le borse morbide Gravel-T Canyon.

GRT723 top bag 40 lt è pensata per essere utilizzata al posto del top case posteriore su moto enduro-off road, ed è dotata di sistema di aggancio/sgancio Monokey ed è realizzata in poliestere 1200D W/R ad alta tenacità con inserti in Hypalon, materiale esterno ad alta resistenza ai raggi UV e fondo in PE termoformato.

Dotazioni: sistema di chiusura impermeabile roll-top, doppio accesso all’interno grazie alle aperture ai lati, sacco interno giallo fluo waterproof nastrato ad alta frequenza (con impermeabilità IPX5 resistente a forti piogge e condizioni estreme), 4 punti di compressione del carico, cinghie con speciali fibbie (cam buckle) per garantire la tenuta della tensione, cinghie dotate alle estremità di chiusura a pacchetto a strappo, patella provvista di una robusta tasca in rete in pvc e di asole per sistema M.O.L.L.E per il fissaggio rapido di diversi accessori, maniglia ergonomica frontale, stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità.

GRT24 borsa cargo 12 lt è modulabile, ovvero può essere montata sulla sella oppure abbinata ad altre referenze della linea, grazie alla Canyon-Base GRT721, base universale per il fissaggio di borse morbide. Inoltre si può applicare come extra carico alle valigie in alluminio tramite cinghie.

Materiali: TPU 840D ad alta tenacità, rinforzi in TPU, saldato ad alta frequenza, senza cuciture (grado di impermeabilità IPX5, resiste a forti piogge e condizioni estreme), esterno dall’ottima resistenza ai raggi UV. La borsa è provvista di sistema di chiusura impermeabile roll top, spallaccio, maniglie ergonomiche per il trasporto a mano e stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. Le cinghie regolabili sono dotate del sistema chiusura cam-buckle duraflex per assicurare la corretta tenuta della tensione.

Il casco integrale più sicuro

50.9 Enigma è il nuovo integrale Givi trendy e grintoso pensato per aumentare sia la sicurezza della guida sia il comfort. Realizzato in tecnopolimero, è provvisto infatti di tre calotte per migliorarne la vestibilità, lente Pinlock Max-Vision per garantire maggiore visibilità perché più estesa rispetto alla classica, visierino interno parasole fumé, lente antigraffio e visiera speciale aggiuntiva inclusa nella confezione. Completano la dotazione di serie le prese d’aria superiori e sulla mentoniera, due estrattori posteriori, paravento e paranaso.

Il casco è disponibile in 3 varianti dalla grafica accattivante con colori a contrasto: nero opaco/titanio, nero/titanio/rosso, nero/titanio/giallo, nero/titanio/oro, grigio opaco/nero/giallo, nero/titanio/rosa. Conforme alla normativa europea ECE 22R06.

