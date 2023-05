Il modello Harley-Davidson Electra Glide Highway King è un esercizio di nostalgia pura. Cerchi a raggi e pneumatici a spalla bianca, parabrezza bicolore, sella singola a sospensione e colori accuratamente selezionati sono tutti elementi ispirati a una vera icona Harley-Davidson: il modello FLH Electra Glide del 1968, una moto che dominava la strada in un’epoca di mappe cartacee e hamburger da 15 centesimi.

L’edizione limitata del modello Electra Glide Highway King combina il fascino degli anni ’60 con il comfort e la tecnologia di una moderna Harley-Davidson Grand American Touring. La produzione globale del modello Electra Glide Highway King non supererà i 1.750 esemplari.

Harley-Davidson Electra Glide Highway King: caratteristiche

Nel 1968, il modello Electra Glide ha inaugurato la linea di moto Harley-Davidson. I biker che desideravano un po’ di comfort e comodità in più per il turismo potevano ordinare le loro moto con il kit di accessori King of the Highway, che aggiungeva borse in fibra di vetro, parabrezza, portapacchi sul parafango posteriore e protezioni per il motore.

Il modello Highway King sarà offerto in due varianti di colore: Hi-Fi Orange (limitato a 1.000 esemplari) e Hi-Fi Magenta (limitato a 750 esemplari). Le borse laterali sono rifinite in Birch White così come la linea sul serbatoio che separa la parte inferiore in Black Denim dalla parte superiore in Hi-Fi. Lo stemma del serbatoio è molto simile a quello utilizzato nel 1968. Una grafica e un badge serializzato Icons Motorcycle Collection sono incisi al laser sulla console.

Il parabrezza rimovibile è dotato di una sezione inferiore in tinta con il colore della vernice. La sella singola con copertura bianca e nera e dettagli cromati, montata su una molla elicoidale e un ammortizzatore regolabili, è un altro richiamo allo stile dei modelli Harley-Davidson FL degli anni Sessanta.

I cerchi cromati e gli ampi pneumatici a spalla bianca contribuiscono al look nostalgico, così come i profili cromati del parafango anteriore e delle borse, e il coperchio del filtro dell’aria Ventilator. La scritta Electra Glide è presente su ciascun lato del parafango anteriore.

Le fondamenta del modello Electra Glide Highway King sono costituite dal telaio Harley Davidson Touring, progettato per le lunghe distanze. Una manopola regola idraulicamente il precarico degli ammortizzatori posteriori con tecnologia a emulsione per una guida e un controllo

ottimali in base al carico della moto. Le forcelle da 49 mm con tecnologia dual bending valve offrono caratteristiche di smorzamento lineari per una guida fluida.

Il motore Milwaukee-Eight 114 V-Twin eroga potenza con decisione. Per i motociclisti attenti alle prestazioni, questo motore è compatibile con tutti i kit di potenziamento Harley-Davidson Screamin’ Eagle Stage Upgrade. Highway King monterà di serie lo scarico Screamin’ Eagle.

Il cruise control elettronico di serie mantiene una velocità costante per il massimo comfort nelle lunghe percorrenze. I fari alogeni e le luci ausiliarie forniscono un’illuminazione eccezionale, pur mantenendo uno stile nostalgico. I freni Brembo collegati Reflex offrono una grande potenza di arresto. Una dotazione completa di dispositivi di sicurezza per il pilota Harley-Davidson è di serie, tra cui il sistema antibloccaggio in curva, il sistema di frenata elettronica collegata in curva, il sistema di controllo della trazione in curva, il sistema di controllo dello slittamento della coppia in curva e il Vehicle Hold Control in parcheggio.

