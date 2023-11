Yamaha a Eicma 2023: Teneré 700 Explore e mobilità urbana in primo piano

I nuovi modelli 2024, le due ruote ideali per la mobilità urbana e la gamma ebike: Yamaha ha scelto Eicma 2023 per mettere in vetrina le sue novità. Tra queste la Teneré 700 Explore, la Teneré 700 Extreme, lo scooter RayZR, ma anche le nuove MT-09 e MT-09 SP, oltre alla la XSR900 GP.

Le Yamaha si possono trovare in questi giorni sui 1200 metri quadrati del padiglione 24 della kermesse milanese. Ecco, a tal proposito, le info per arrivare alla Fiera.

Eicma 2023: le novità di Yamaha

Yamaha Tenerée 700 Explore e lo scooter RayZR

A Eicma 2023 si possono ammirare le nuove MT-09 e MT-09 SP, caratterizzate da un design inedito e specifiche più elevate, la XSR900 GP, modello Sport Heritage ispirato alle moto da corsa GP degli anni Ottanta e Novanta e le Yamaha Teneré 700 Extreme e Teneré 700 Explore, che sbarcano in tutti i mercati europei.

La Explore presenta sospensioni KYB con escursione contenuta e spicca per una seduta bassa e per l’ampio parabrezza. Ci sono anche nuovi cerchi a raggi in alluminio anodizzato.

C’è inoltre lo scooter Yamaha RayZR, pensato per la mobilità urbana, grazie alle sue caratteristiche di leggerezza e dinamismo: pesa solo 90 kg ed è mosso da un brillante 125 quattro tempi Blue Core con Power Assist. La sella doppia e un vano da 21 litri conferiscono comfort a questo mezzo cittadino.

La storia in vetrina

A Eicma, inoltre, la Casa mette in mostra anche moto e scooter in nuovi colori e mezzi ormai affermati, come la gamma R, le Sport Touring, le Sport Heritage, i modelli Hyper Naked e gli scooter sportivi della famiglia Max.

Le ebike

Infine al di fuori degli spazi espositivi è possibile provare la gamma Yamaha eBike: MTB MORO 07, gravel Wabash RT e CrossCore RC da città, disponibili nella pista allestita dall’organizzazione, all’esterno del padiglione 18.

