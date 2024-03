Scopri la Honda CB125R 2024: display TFT, nuove colorazioni, e performance Euro5+. Una rivoluzione nel segmento Neo Sports Café.

La CB125R del 2024, appartenente alla famiglia Neo Sports Café di Honda, si arricchisce di significativi miglioramenti: un avanzato display a colori TFT da 5 pollici e un inedito set di comandi sul manubrio per una gestione ottimale delle informazioni a bordo. Il motore, confermato nella sua struttura bialbero a 4 valvole da 15 CV, ora risponde alle normative Euro5+, mentre il segmento ciclistico brilla per l’impiego della forcella Showa SFF-BP da 41mm, esclusiva per questa tipologia di moto da strada.

L’ABS, dotato di sistema inerziale, previene il sollevamento della ruota posteriore durante la frenata intensa. La gamma colori si arricchisce di quattro nuove varianti: ‘Pearl Cool White’, ‘Reef Sea Blue’, ‘Pearl Splendor Red’ e ‘Matt Cynos Gray’, esaltando lo stile e il fascino del modello. La produzione avviene nello stabilimento italiano Honda di Atessa, in Abruzzo.

Tra gli aggiornamenti precedenti spiccano il nuovo colore ‘Mat Crypton Silver Metallic’ del 2023 e la trasformazione del ‘Mat Gunpowder Black Metallic’ in una versione completamente nera. Nel 2021, il modello aveva già visto l’introduzione di un potente motore bialbero a 4 valvole e di una forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 41 mm. Nel 2018, Honda aveva lanciato la CB125R come una naked sportiva leggera, con estetica Neo Sports Café simile alla versione da 1000cc, dotata di un motore monocilindrico a 2 valvole raffreddato a liquido e un cambio a 6 marce, insieme a un telaio interamente nuovo in acciaio, una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un impianto frenante avanzato con ABS e centralina IMU, oltre a un equipaggiamento di serie che include illuminazione Full-LED e strumentazione digitale LCD.

