La nuova Honda NT1100 2023 è la moto touring-crossover Honda progettata per attirare i fan di modelli simili del passato e i nuovi motociclisti di oggi. Utilizzando il telaio e il brillante motore bicilindrico della CRF1100L Africa Twin come base, la NT1100 assicura prestazioni coinvolgenti ed è ricca di funzionalità che contribuiscono ad enfatizzarne il fascino.

Honda NT1100 2023: caratteristiche

Confortevole, agile, divertente: questa è la NT1100. Lo stile elegante e sofisticato offre prestazioni aerodinamiche efficienti e una posizione di guida pensata per passare tanto tempo in sella. L’altezza e l’angolazione del parabrezza sono regolabili su 5 posizioni e i deflettori frangivento, sia superiori che inferiori, contribuiscono ulteriormente a proteggere il pilota da vento e intemperie. Il cruscotto touch screen TFT da 6,5” a colori con schermate personalizzabili è dotato di connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Cruise control, manopole riscaldabili, cavalletto centrale e ampie valigie laterali sono di serie.

Il telaio a semi-doppia culla in acciaio della NT1100 adotta un interasse relativamente corto e presenta una geometria di sterzo votata all’efficacia su strada, mentre la forcella rovesciata Showa SFF-BP a cartuccia da 43 mm regolabile nel precarico e l’ammortizzatore posteriore con regolazione idraulica a pomello del precarico completano il quadro del reparto sospensioni. I doppi dischi anteriori da 310 mm sono accoppiati a pinze radiali a 4 pistoncini; gli pneumatici misurano 120/70-17 ant. e 180/55-17 post.

La dotazione elettronica comprende controllo di trazione Honda Selectable Torque Control (HSTC) a 3 livelli, controllo antiwheelie dell’impennata a 3 livelli, luci full-LED, indicatori di direzione con disattivazione automatica e funzione di segnalazione della frenata di emergenza (Emergency Stop Signal). Infine, non poteva mancare una versione della NT11000 con il cambio a doppia frizione Dual Clutch Transmission (DCT) Honda a 6 rapporti.

Per il 2023 la NT1100, anche in versione DCT, è disponibile nelle colorazioni Pearl Glare White, Mat Iridium Gray Metallic e Gunmetal Black Metallic.

Honda NT1100 2023: il motore

Il motore bicilindrico parallelo SOHC a 8 valvole da 1.084 cc della NT1100 è la performante e affidabilissima unità che equipaggia anche la CRF1100L Africa Twin. La potenza massima è di 102 CV (75 kW) a 7.250 giri/min e la coppia massima è pari a 104 Nm a 6.250 giri/min. Si caratterizza per la fasatura a 270° dell’albero motore e l’accensione a scoppi irregolari.

Il comando del gas Throttle By Wire (TBW) consente una efficace gestione del motore in tutte le condizioni di guida. La messa a punto dell’erogazione differisce da quella dell’Africa Twin a seguito delle differenze nel sistema di aspirazione dell’aria e nelle parti interne dell’impianto di scarico. La conseguenza è una piacevole “pulsazione” a bassi regimi e un’accelerazione super fluida e progressiva, unita a una marcia a velocità di crociera più confortevole in autostrada, caratteristiche perfette per l’ampia gamma di utilizzo della nuova NT1100.

Il basamento è diviso verticalmente e la pompa dell’acqua è alloggiata all’interno del carter frizione, con termostato integrato nella testata. Il basamento della versione DCT è pressoché identico a quello della versione con cambio manuale, con solo qualche visibile differenza nell’aspetto esteriore. Relativamente alle vibrazioni, le forze di inerzia del secondo ordine sono annullate dal movimento reciproco dei pistoni, mentre le forze di inerzia del primo ordine e la coppia di rollio sono annullate da due contralberi di bilanciamento. Le pompe dell’acqua e dell’olio sono azionate dagli alberi di bilanciamento.

Gli accessori

Per la NT1100 è disponibile una gamma di accessori su misura, tra cui anche il Quickshifter per il modello con cambio manuale, ma per maggiore praticità si può scegliere fra tre allestimenti:

La Honda NT1100 (anche DCT), prevede già di serie le valigie laterali

NT1100 URBAN (anche DCT), prevede inoltre: bauletto 50L in tinta; borsa interna bauletto; borsa serbatoio da 4,5L

NT1100 TRAVEL (anche DCT), prevede inoltre: bauletto 50L in tinta; borsa interna bauletto; borsa serbatoio da 4,5L; pedane comfort passeggero; fari fendinebbia Led; selle comfort guidatore e passeggero.

