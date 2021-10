Motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc da 102 CV e 104 Nm, elettronica di bordo sofisticata con 3 Riding Mode preimpostati e 2 completamente personalizzabili, controllo di trazione HSTC e sistema antiwheelie

Honda NT1100 è, secondo la casa motociclistica giapponese, una “touring crossover”, mutuando un termine automobilistico. Maneggevole e completa nell’equipaggiamento, dotata delle migliori tecnologie di gestione elettronica e connettività, la nuova NT1100 nasce per chi in passato ha amato questo tipo di moto Honda e per tutti i motociclisti amanti del mototurismo da vivere in sella a una moto completa, accattivante nel look, veloce e divertente da guidare.

Disponibile in tre varianti cromatiche – Matte Iridium Grey Metallic, Pearl Glare White e Graphite Black – vanta uno stile sofisticato ma discreto, caratterizzato da grande efficienza aerodinamica e da una posizione di guida studiata per poter passare molte ore in sella.

Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni e la presenza di deflettori sul cupolino e sulla carena massimizza il riparo aerodinamico. La praticità è massima grazie alle valigie laterali, alle manopole riscaldabili, al cavalletto centrale, al cruise control e alle prese USB e ACC, tutto di serie. Le luci sono full-LED e con sistema DRL automatico, in più, gli indicatori di direzione prevedono la disattivazione automatica e la funzione di lampeggio per la segnalazione frenata di emergenza. La sella è posta a 820 mm da terra per consentire di poggiare stabilmente i piedi a terra.

Le geometrie della ciclistica sono improntate alla massima efficacia su strada, con interasse relativamente corto e avantreno agile ma che garantisce anche stabilità ad alta velocità. Potenti e sempre modulabili i freni, con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini su dischi di 310 mm all’avantreno. Gli pneumatici misurano 120/70-17” e 180/5.

Il motore della Honda NT1100 sviluppa una potenza massima di 102 CV e una coppia massima di 104 Nm, con una messa a punto specifica di aspirazione e scarico che rende super fluide accelerazioni e riprese, e molto personale il sound. Non poteva mancare una versione con cambio DCT anche per la nuova NT1100 che, e i giapponesi ne sono fiduciosi, riceverà la maggioranza delle preferenze del pubblico degli acquirenti. I consumi dichiarati sono di 20 km/l nel ciclo medio, per un’autonomia di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri.

Completo e all’avanguardia il pacchetto elettronico. Il cruscotto prevede un touch screen TFT a colori da 6,5” dotato di connettività Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth.

Il comando del gas è Throttle by Wire e la gestione motore offre 3 Riding Mode preimpostati (TOUR, URBAN, RAIN) e 2 completamente personalizzabili, compresi i livelli del controllo di trazione HSTC e dell’antiwheelie.

Con l’offerta di equipaggiamento e di prestazioni, la nuova ‘touring crossover’ Honda NT1100 si inserisce nella gamma Honda nel segmento delle stradali votate al turismo arricchendo ulteriormente la già completissima line-up moto.

SCHEDA TECNICA HOnda NT1100 DCT 2022

Motore

Alesaggio x Corsa 92 x 81,5 mm Alimentazione Iniezione elettronica PGM-FI Rapporto di compressione 10.1:1 Cilindrata 1.084 cc Propulsore Tipo Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, con manovellismo a 270°, distribuzione Unicam a 4 valvole per cilindro, Euro5 Potenza massima 102 CV (75 kW) @ 7.500 giri/min Coppia massima 104 Nm @ 6.250 giri/min Avviamento Elettrico Emissioni CO2 (g/km) 116 g/km Capacità totale olio 4,8 L

Ruote

Freno Anteriore Doppio disco flottante da 310 mm con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini Freno Posteriore Disco da 256 mm con pinza a singolo pistoncino Sistema ABS A 2 canali Sospensione Anteriore Forcella rovesciata Showa SFF-BP con steli di 43 mm, regolabile nel precarico, escursione 150 mm Sospensione Posteriore Forcellone in alluminio monoblocco con leveraggio Pro-Link e ammortizzatore regolabile nel precarico con registro idraulico, escursione ruota 150 mm Ruota Anteriore 120/70R17 M/C (58W) Ruota Posteriore 180/55R17 M/C (73W) Cerchio Anteriore In alluminio a razze Cerchio Posteriore In alluminio a razze

Dimensioni e peso

Consumi 20 km/L (ciclo medio WMTC) Capacità batteria 12V/11.2AH Inclinazione cannotto di sterzo 26,5° Dimensioni (LxLxA) 2.240 x 865 x 1.360 mm Telaio Semi-doppia culla in acciaio Altezza da terra 175 mm Peso con il pieno 248 Kg Altezza della sella 820 mm Avancorsa 108 mm Interasse 1.535 mm

Trasmissione

Frizione Multidisco in bagno d’olio Trasmissione finale A catena Tipo di cambio Automatico a doppia frizione Trasmissione Sequenziale a 6 rapporti con doppia frizione DCT Quickshifter Disponibile come accessorio

Strumentazione e impianto elettrico

Luce anteriore Full-LED con DRL Presa 12V Di serie Presa USB USB-A Connettività Bluetooth, Android Auto® e Apple CarPlay® Strumentazione Schermo TFT da 6.5” di tipo ‘touch’ multifunzione + schermo LCD addizionale Luce posteriore Full-LED Daytime Running Lights Di serie Indicatori di direzione a disattivazione automatica Di serie Cruise Control Di serie Sicurezza HISS

