Arrivano sul mercato le nuove Husqvarna FC 250 Rockstar Edition e la Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2024, moto da cross ad alte prestazioni, ispirate ai modelli ufficiali che competono nel Mondiale Motocross e nell’AMA Supercross. Infatti si tratta di moto equipaggiate con il meglio della tecnologia oggi disponibile sul mercato a garanzia di prestazioni uniche.

Tuttavia, oltre agli esclusivi accessori tcnici montati di serie, tra i quali spiccano le ruote e le piastre forcella Factory Racing, il silenziatore FMF Racing Factory 4.1 e le grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, entrambe le versioni presentano significativi aggiornamenti al telaio e montano di serie la Connectivity Unit Offroad.

Husqvarna FC 250/450 Rockstar Edition 2024: novità telaio

Le nuove Rockstar Edition 2024 sono state aggiornate con nuovi attacchi del motore al telaio, che ne migliorano le caratteristiche di flessibilità e ne riducono il peso complessivo, pur mantenendo le caratteristiche di stabilità a un livello ineguagliabile. Inoltre, il punto di fissaggio superiore del mono-ammortizzatore è stato aggiornato con la rimozione di parte del materiale con il quale è realizzato, mentre nella parte anteriore del telaio è stato ridotto lo spessore di alcune sezioni per aumentarne la flessibilità.

Queste novità si traducono in un miglioramento della flessibilità e una riduzione del peso del telaio di circa 300 g. La riduzione di peso, insieme a una geometria della sospensione posteriore aggiornata, si traduce in un miglior comportamento della moto in ingresso curva, facilmente percepibile dagli amatori come dai professionisti.

Husqvarna FC 250/450 Rockstar Edition 2024: Connectivity Unit Offroad

Fissata al fodero destro della forcella WP XACT AER da 48 mm e gestita dall’applicazione Ride Husqvarna Motorcycles, la CUO (Connectivity Unit Offroad) consente di attivare, personalizzare e salvare facilmente le mappe motore presenti all’interno della sezione “ENGINE”, così da variare la risposta del gas a seconda del terreno sul quale si guida (sabbia, fango, terreno duro, ecc.). I piloti possono inoltre intervenire sul freno motore, sul Launch e sul Traction Control, nonché sulla sensibilità del Quickshifter, per un’esperienza di guida davvero immersiva.

Oltre a offrire diverse impostazioni delle mappe motore, l’app include consigli per il setup delle sospensioni, così da garantire ai piloti il miglior assetto su ogni tipo di circuito. Infine, il sensore GPS annegato nel parafango anteriore registra ogni sessione in pista e consente di analizzare le proprie prestazioni con la funzione RIDER, sempre presente all’interno dell’app Ride Husqvarna Motorcycles. Questa funzione è un plus per chi è a caccia delle linee più veloci e per tutti i piloti che vogliono abbassare il loro tempo sul giro.

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2024: prezzi

La FC 450 Rockstar Edition 2024, unica versione importata in Italia, sarà disponibile a partire dal mese di gennaio presso i Concessionari Husqvarna Motorcycles al prezzo di 13.520 euro (IVA inclusa).

