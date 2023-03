Husqvarna Norden 901 Expedition 2023 è il nuovo modello da turismo, concepito per le esplorazioni a lungo raggio. Arricchita con una serie mirata di accessori tecnici che ne migliorano la facilità e versatilità di utilizzo, la Norden 901 Expedition offre di serie sospensioni WP Xplor ad escursione maggiorata, per consentire a ogni pilota di esplorare più a lungo e spingersi più lontano.

Husqvarna Norden 901 Expedition 2023: il video

Husqvarna Norden 901 Expedition 2023: caratteristiche

Questa nuova motocicletta da viaggio è completata da un nuovo schema cromatico di grande impatto, che ne sottolinea le straordinarie qualità, sia su asfalto che in fuoristrada. La Norden 901 Expedition eccelle sui terreni più difficili grazie a nuove sospensioni WP Xplor specifiche per l’offroad, con forcella da 48 mm di diametro e 240 mm di escursione, sia all’avantreno che al retrotreno.

Queste sospensioni premium, completamente regolabili, danno a ogni pilota la possibilità di scegliere di fino il comportamento in compressione ed estensione, così come il precarico, per creare un setup personalizzato sulla base delle proprie esigenze. A contribuire al massimo comfort del pilota anche nelle avventure a lungo raggio pensano invece i numerosi accessori tecnici del catalogo Husqvarna Motorcycles montati di serie sulla Norden 901 Expedition.

Per le partenze di primo mattino e soprattutto per chi è intenzionato a esplorare zone dal clima freddo, le manopole e la sella del pilota riscaldate offrono sollievo istantaneo. Inoltre l’affaticamento alla guida è sensibilmente ridotto dalla presenza del nuovo parabrezza Touring, che deviando il flusso d’aria attorno alla moto, soprattutto alle alte velocità, lascia chi è a bordo ben protetto e pronto a scoprire nuovi mondi in totale comfort.

Pensato per chi vuole trasformare ogni viaggio in una spedizione, questo nuovo, pratico modello da viaggio è pronto per affrontare qualunque avventura, grazie ad esempio al kit borse laterali morbide previsto di serie. Questa intelligente soluzione di bagaglio si integra perfettamente nelle sovrastrutture della moto, offrendo fino a 36 litri di capacità di carico.

La Norden 901 Expedition è spinta da un bicilindrico parallelo da 889 cc che eroga 105 CV e 100 Nm di coppia e che offre un ampio range di potenza fluida e controllabile, particolarmente efficace quando si attraversano territori difficili in offroad. Ospitato da un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, questo versatile motore ha anche funzione strutturale, così da offrire eccezionale agilità, feeling e comfort anche nelle giornate in sella più lunghe.

A completare le dotazioni e migliorare la protezione e la facilità di manutenzione provvedono infine la nuova piastra paramotore, il cavalletto centrale e la Connectivity Unit, montati di serie per migliorare ogni avventura. Inoltre, con l’app Ride Husqvarna Motorcycles installata su uno smartphone, da accoppiare via Bluetooth alla Connectivity Unit, il pilota potrà avvalersi della navigazione Turn-by-Turn+ anche offline, delle chiamate in ingresso, delle chiamate rapide e visualizzare le informazioni sul traffico in tempo reale. Anche la selezione e il volume dei brani musicali possono essere gestiti in sicurezza durante la guida grazie ai tasti al manubrio.

La Husqvarna Norden 901 Expedition 2023 sarà disponibile a partire dalla fine marzo ad un prezzo di 16.790 euro (IVA inclusa, f.c.).

