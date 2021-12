Husqvarna Listino Prezzi 2022: diffusi i prezzi del nuovi modelli

Tutti i prezzi in gamma in Italia delle moto della Casa svedese.

Husqvarna Motorcycles ha diffuso il Listino Prezzi ufficiale 2022, nel quale è già presente la nuova Norden 901, viaggiatrice dinamica e versatile dalle ottime doti sia su strada che in fuoristrada.

Con le famiglie Motocross ed Enduro la Casa svedese propone infatti una delle offerte più ricche del mercato in termini di moto da off-road dedicate al pubblico adulto. Inoltre, per i piloti in erba, è disponibile l’ampia gamma Minicross che comprende la rivoluzionaria versione elettrica EE 5.

Infine, sul fronte dei modelli stradali, la gamma Travel comprende la Norden 901 e la 701 Enduro, la gamma Supermoto conta sulle versioni 701 Supermoto e la specialistica FS 450, mentre la gamma Street vede allineate le iconiche Vitpilen 401 e Svartpilen, quest’ultima disponibile nelle versioni 125 e 401.

Listino Prezzi Husqvarna 2022

Ecco il listino prezzi ufficiale Husqvarna diviso per gamma.

MOTOCROSS

TC 50 Mini: 4.230 €

TC 50: 4.335 €

TC 65: 5.200 €

TC 85: 6.275 €

EE 5**: 5.250 €

TC 125: 9.020 €

TC 250: 9.425 €

FC 250: 10.390 €

FC 350: 10.745 €

FC 450: 11.100 €

(**) Incl. Power Pack, Escl. Caricabatteria.

ENDURO

TE 150i: 9.425 €

TE 250i: 10.390 €

TE 300i: 10.800 €

TE 300i Rockstar Edition: 11.100 €

FE 250: 10.900 €

FE 350: 11.355 €

FE 350 Rockstar Edition: 11.710 €

FE 450: 11.660 €

FE 501: 11.915 €

STREET

Svartpilen 125: 5.510 €

Svartpilen 401: 6.450 €

Vitpilen 401: 6.450 €

TRAVEL

701 Enduro: 11.850 €

Norden 901: 15.090 €

SUPERMOTO

FS 450*: 11.155 €

701 Supermoto: 11.850 €

(*) Non immatricolabile.

