Le due nuove moto enduro con look factory.

Husqvarna Rockstar Edition 2022 svela i due nuovi modelli TE 300i Rockstar Edition e la FE 350 Rockstar Edition che ricevono importanti aggiornamenti tecnici e sono ora dotate di frizione idraulica Brembo e di dischi freno Galfer, sia anteriore che posteriore. La più evidente novità è l’adozione delle più recenti grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, che danno a entrambi i modelli un ulteriore tocco esclusivo di stile.

Husqvarna Rockstar Edition 2022: caratteristiche

Il pezzo forte sono i componenti Brembo di alta qualità, che equipaggiano sia la TE 300i Rockstar Edition che la FE 350 Rockstar Edition. La frizione idraulica consente azionamenti affidabili e assenza di allungamento del comando, mentre la potenza frenante è ora migliorata grazie all’adozione di nuove pompe e pinze freno Brembo, che lavorano all’unisono con i nuovi dischi Galfer per garantire frenate impeccabili, anche nelle condizioni più estreme.

Fra gli upgrade più in evidenza figurano le piastre forcella lavorate CNC e anodizzate blu, gli pneumatici Michelin enduro, la corona Supersprox, le manopole ODI più morbide e un rivestimento sella ad alto grip, che migliorano tanto la dinamica di guida quanto la durata nel tempo. Inoltre, su entrambi i modelli il telaio in acciaio al cromo-molibdeno è rifinito con una resistente verniciatura a polvere nera, per un autentico look racing.

Husqvarna Rockstar Edition 2022: TE 300i

La TE 300i Rockstar Edition è un punto fisso nel panorama delle moto enduro a 2 tempi ad alte prestazioni. Con i suoi bassi costi di esercizio, l’impressionante coppia motore e un peso che si ferma ad appena 106 kg, la TE 300i Rockstar Edition è la scelta obbligata quando si tratta di affrontare competizioni di grande impegno fisico, ma è anche la compagna ideale per chiunque cerchi una moto che coniughi la massima affidabilità e prestazioni senza pari.

Husqvarna Rockstar Edition 2022: FE 350

La FE 350 Rockstar Edition è quanto di meglio si possa desiderare da una moderna enduro a 4 tempi. Il suo motore bialbero da 350 cc consente di sfruttare al meglio la potenza su un ampio numero di giri e grazie al selettore di mappe al manubrio permette al pilota di adeguare in modo rapido e facile le prestazioni, oltre che di impostare il controllo di trazione per migliorare l’aderenza in condizioni scivolose.

Husqvarna Rockstar Edition 2022: prezzi

I modelli TE 300i Rockstar Edition e FE 350 Rockstar Edition 2022 di Husqvarna sono già disponibili al prezzo di 11.100 euro e 11.710 euro rispettivamente.

