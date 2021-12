Husqvarna Motocross FC 250 e FC 450 Rockstar Edition 2022

Repliche delle Motocross che corrono nel campionato mondiale AMA Supercross.

Husqvarna Motorcycles presenta le nuovissime FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition. Entrambi i modelli, con motori e ciclistiche completamente nuovi si fondono per offrire ai piloti di motocross più ambiziosi il pacchetto racing completissimo. Le loro prestazioni dinamiche ai vertici di categoria scaturiscono da una potenza disponibile all’istante e da un’ergonomia di livello avanzato, che consente anche ai piloti più aggressivi un completo controllo del mezzo in ogni situazione.

Husqvarna FC 250 e FC 450 Rockstar Edition 2022

La FC 250 è spinta da un motore bialbero che eroga coppia e potenza senza pari. La FC 450 è invece dotata da un motore monoalbero, con un livello prestazionale al top della categoria. Entrambi questi propulsori sono leggeri e posizionati nel telaio per ottimizzare la centralizzazione delle masse. Tuttavia, il nuovo selettore mappe multifunzione consente di selezionare la modalità di erogazione della potenza. Lo stesso blocchetto attiva quindi le funzionalità di traction control, launch control e abilita l’Easy Shift. Quest’ultimo consente infatti di passare, senza l’uso della frizione, al rapporto successivo dei cinque previsti dal cambio.

Inoltre, su entrambi i modelli la ciclistica è stata completamente rivista, costruita sul nuovo telaio idroformato in acciaio al cromo-molibdeno. Tuttavia è stato progettato per migliorare la stabilità del retrotreno in accelerazione. Le sospensioni sono WP: nuova forcella XACT 48 mm con tecnologia AE, monoammortizzatore XACT.

Le nuove sovrastrutture con grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, possiedono un’ergonomia sviluppata per facilitare i movimenti del pllota. Completano la dotazione le piastre forcella Factory, ruote Factory D.I.D. DirtStar con mozzi realizzati dal pieno, gancio partenza Factory, un disco freno anteriore flottante con paradisco e una piastra paramotore sempre in composito a base poliammide.

Husqvarna FC 250 e FC 450 Rockstar Edition 2022: disponbilità

La FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition, repliche delle moto Husqvarna Factory Racing che corrono nel campionato mondiale AMA Supercross. Infine, entrambe saranno disponibili a partire da gennaio 2022 nei concessionari autorizzati degli Stati Uniti.

—–

