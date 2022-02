Nuova gamma Husqvarna Vitpilen e Svartpilen 2022 con nuovi colori per Svartpilen 125, Svartpilen 401 e Vitpilen 401 e prezzi da 5.510 €.

La nuova gamma Vitpilen e Svartpilen 2022 di Husqvarna Motorcycles è composta da tre modelli. Tuttavia, le monocilindriche Svartpilen 125, Svartpilen 401 e Vitpilen 401 vengono proposte con nuove grafiche. Le nuove grafiche dei modelli Vitpilen e Svartpilen ne esaltano l’esclusività del design.

Husqvarna Svartpilen 125 2022

La Svartpilen 125 combina un progetto intelligente a componentistica di alto livello. Come le sue sorelle di cilindrata maggiore adotta sospensioni WP, freni ByBre e ABS Bosch. Il suo motore monocilindrico da 125 cc è omologato EURO 5.

































































La ciclistica leggera e compatta offre quindi un rapporto peso/potenza ottimale, rendendo questo modello perfetto per l’uso in città e fuori. Leggera, agile e compatta, la Svartpilen 125 si guida con patente A1 ed è perfetta per neo-patentati.

Husqvarna Svartpilen 401 2022

Look essenziale e dotazioni tecniche al top sono i “must” della Svartpilen 401. Il potente monocilindrico da 373 cc da 44 CV omologato EURO 5, si combina con il telaio a traliccio in acciaio e sospensioni WP APEX. Grazie al peso generale contenuto, risulta essere una motocicletta maneggevole.

I freni ByBre e l’ABS Bosch consentono decelerazioni potenti e modulabili mentre la funzione Easy Shift permette di cambiare rapporto senza ricorrere alla frizione.

Husqvarna Vitpilen 401 2022

La Vitpilen 401 condivide con la Svartpilen 401 il motore monocilindrico EURO 5 da 373 cc. La ciclistica, l’ergonomia sportiva e il peso contenuto la rendono coinvolgente da guidare. Inoltre il pacchetto sospensioni WP APEX assicura un feedback immediato per il pilota. Anche la Vitpilen 401 beneficia dei freni ByBre dalla potenza frenante straordinaria e dell’ABS Bosch, come pure dell’Easy Shift che consente cambi marcia senza frizione.

Listino prezzi gamma Husqvarna Vitpilen e Svartpilen 2022

La gamma Vitpilen e Svartpilen sarà presto disponibile presso i concessionari Husqvarna Motorcycles ai seguenti prezzi franco concessionario.

• Svartpilen 125: 5.510,00 € f.c.

• Svartpilen 401: 6.450,00 € f.c.

• Vitpilen 401: 6.450,00 € f.c.

