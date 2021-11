La Sport Tourer tecnologicamente più avanzata mai realizzata sino ad oggi.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022 è la Sport Tourer tecnologicamente più avanzata mai realizzata sino ad oggi dalla Casa di Akashi grazie alla sua innovativa tecnologia ARAS del partner tecnico Bosch. Equipaggiata non con uno, ma bensì due sensori radar, Ninja H2 SX SE sarà l’unica versione disponibile in Italia.

La SE prevede quindi sospensioni elettroniche Showa dotate di tecnologia Skyhook e sono inoltre presenti molteplici aiuti alla guida, tra cui il Forward Collision Warning (FCW), l’Adaptive Cruise Control (ACC) e il Blind Spot Detection (BSD).

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022: elettronica al top

Con tre possibili impostazioni selezionabili dal pilota, il FCW agisce sulla distanza degli altri veicoli dalla moto in corsa. Quindi fornisce un avviso visivo tramite una striscia LED su display, quando la moto raggiunge una distanza di sicurezza prestabilita dal veicolo che la precede. Il pilota ha il pieno controllo del mezzo ed in ogni momento può frenare o intraprendere altre azioni correttive per evitare una possibile collisione.

Inoltre, anche l’ACC – Adaptive Cruise Control – ha tre possibili regolazioni di distanza dai veicoli circostanti: quando la moto raggiunge la distanza impostata, si auto-gestisce attivamente e quindi per aiutare nell’eventuale decelerazione, i freni vengono attivati automaticamente e il regime del motore rallentato sufficientemente per mantenere la distanza preselezionata. All’aumentare della distanza dagli altri veicoli, la moto torna gradualmente ed autonomamente alla velocità impostata inizialmente.

















































Mentre entrambe queste funzioni sono focalizzate sul sensore radar anteriore, il sensore posteriore è dedicato al BSD – rilevamento del punto cieco, quando un veicolo si sposta nell’angolo cieco della moto, una luce presente negli specchietti retrovisori (di sinistra o destra) si illumina in modo chiaro per permettere al pilota di intraprendere l’azione necessaria.

Associato alla nuova tecnologia, c’è l’esclusiva piattaforma Balanced Supercharged, progettata e prodotta totalmente da Kawasaki. Di serie infine le sospensioni elettroniche così come il cornering management function, traction control a più livelli, launch control, controllo gestione freno motore, riding mode e infine il quick shifter di serie in innesto e scalata.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022: una vera turistica

Ninja H2 SX SE non è solo un concentrato di tecnologia. Con un motore da hypersport è dotata di borse laterali, accensione keyless, cornering light a LED e monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite il display TFT. Inoltre è dotata del Vehicle Hold Assist (VHA): quando la moto di ferma e viene esercitata pressione sulla leva del freno posteriore e/o anteriore il sistema si attiva. Il sistema si disinserisce automaticamente quando il pilota accelera nuovamente sulla manopola del gas oppure quando il cavalletto laterale viene abbassato.

Completa la dotazione un ampio pannello TFT a 6,5 pollici a colori. Il modello 2022 verrà fornita con Kawasaki SPIN di serie ossia un sistema di infotainment “screen in screen” che consente di collegare lo smartphone e accedere a circa 20 app che coprono informazioni su: navigazione, meteo, musica, registri dei contatti e molto altro. Infine la Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022 sarà disponibile in Emerald Blazed Green / Metallic Diablo Black / Metallic Graphite Gray.

