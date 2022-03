Kawasaki ha presentato un robot quadrupede che va ovunque

Con il robot quadrupede Kawasaki sarà possibile andare ovunque, anche su percorsi accidentati. Certo, si tratta ancora di un esperimento ma RHP BEX, così si chiama il prototipo presentato ad iREX 2022, Tokyo’s International Robot Exhibition, è completamente funzionante.

Grazie alle quattro zampe, RHP BEX può andare dappertutto, anche se ovviamente a velocità ridottissima. Può trasportare fino a 100 kg sul dorso e può svolgere una serie di compiti di ispezione e trasporto di oggetti in ambienti agricoli.

Per dimostrare le proprie capacità, BEX si è fatto strada a piedi fino alla parte anteriore dell’area demo, poi si è accovacciato spostandosi sulle ruote supplementari, fermandosi per permettere a un membro del team di saltare “in groppa” ed afferrare un paio di manubri che spuntavano dal collo. Qui sotto la dimostrazione nel video di Kazumichi Moriyama per PC Watch.

Non deve stupire che Kawasaki passi dalle moto ai robot. Kawasaki Heavy Industries è un colosso con 125 anni alle spalle, attivo nel settore aerospaziale, ferroviario, navale, energetico, industriale ed ambientale. Anzi, a guardare bene sembra proprio che le moto possano rappresentare quasi un “hobby”, per chi costruisce treni, navi portacontainers o aerei.

Come detto, si tratta di prototipi che per Kawasaki Robotics permetteranno lo sviluppo di nuove tecnologie applicate in campi diversi tra loro, come l’agricoltura o il soccorso. La sfida successiva sarà abbassare il costo e la quantità di energia utilizzata, perché è chiaro a tutti che questi robot dovranno sostituire il lavoro degli animali.

